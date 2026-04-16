Άνοδος για χρυσό και ασήμι, με αισιοδοξία για τη Μέση Ανατολή

Θετικά πρόσημα εμφανίζουν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με την αγορά των μετάλλων να έχει την προσοχή της στραμμένη στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τις 07:30 (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Ιουνίου- ανέβαιναν 0,6% στα 4.852 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά κέρδιζε 0,8% στα 4.830 δολάρια.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαΐιου- ενισχύονταν 1,3% στα 80,71 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή του ασημιού στην spot αγορά κέρδιζε 2% στα 80,53 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, ξεχώριζε η άνοδο της πλατίνας (+1,68%) και του παλλαδίου (+1,6%).

Η άνοδος του χρυσού έρχεται καθώς το αμερικανιό δολάριο (παραδοσιακός «αντίπαλος» του μετάλλου) κινείται κοντά σε χαμηλό 6 εβδομάδων, ωθώντας τοποθετήσεις στον χρυσό.

Στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο κύριος παράγοντας (για τα κέρδη στο χρυσό) είναι η αισιοδοξία σχετικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε στο Reuters ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

«Αν αρχίσουμε να βλέπουμε μια διάσπαση πάνω από τα 4.900 δολάρια, δεν μπορεί να αποκλειστεί περαιτέρω ανοδική δυναμική προς την επόμενη ενδιάμεση ζώνη αντίστασης, η οποία βρίσκεται στο ψυχολογικό επίπεδο των 5.000 δολαρίων» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται πως η άνοδος των τιμών ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση των επιτοκίων από τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Παραδοσιακά, ο χρυσός τείνει να έχει απώλειες εν μέσω της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ειδικά από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Οι αναλυτές αναμένουν κατά 66,7% πως η Fed θα διατηρήσει μέχρι το τέλος του 2026 το βασικό επιτόκιο της στα τρέχοντα επίπεδα -στο εύρος του 3,50%-3,75%-, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.