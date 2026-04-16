Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό κλάδο του Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στις υποδομές μεταφοράς πετρελαίου του Ιράν, καθώς συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι κυρώσεις θα αφορούν περισσότερα από είκοσι άτομα, εταιρείες και πλοία που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο του Ιρανού μεγιστάνα μεταφοράς πετρελαίου Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σε ανακοίνωσή του:

«Το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει δυναμικά με το πρόγραμμα Economic Fury, στοχεύοντας ελίτ του καθεστώτος όπως η οικογένεια Σαμκάνι, που προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη εις βάρος του ιρανικού λαού».

Ο Χοσεΐν Σαμκάνι είναι γιος του Αλί Σαμκάνι, βασικής προσωπικότητας στον τομέα της ασφάλειας και της πυρηνικής πολιτικής του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου.