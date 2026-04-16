Μπέρμποκ στη ΓΣ του ΟΗΕ: Η συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να τελειώσει με ένα βέτο

Η πρόεδρος της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Αναλένα Μπέρμποκ, ανοίγοντας τη συνεδρίαση της πρωτοβουλίας για το βέτο, τόνισε ότι η διαδικασία θεσπίστηκε το 2022 για να ενισχύσει τη λογοδοσία απέναντι στην «κατάφωρη κατάχρηση του βέτο» και, κατ' επέκταση, στην αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκπληρώσει «την κύρια ευθύνη του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Όπως ανέφερε, η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί «άμεση αντανάκλαση αυτής της εντολής».

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι μετά την αποτυχία του Συμβουλίου να στηρίξει προσπάθειες για «ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση», η Γενική Συνέλευση έχει πλέον «την ευκαιρία και την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η συζήτηση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει με την άσκηση βέτο». Πρόσθεσε ότι τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα «να υπενθυμίσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις υποχρεώσεις τους βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Η Αναλένα Μπέρμποκ προειδοποίησε ότι «κάθε απόφαση που δεν εγκρίνεται στο όνομα της ειρήνης και της ασφάλειας και κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου έχει πραγματικές συνέπειες», υπογραμμίζοντας ότι η κρίση έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου «κατά περισσότερο από 40%», με την τιμή να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η διαταραχή της προσφοράς αφαίρεσε έως «1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως» από την παγκόσμια αγορά. Όπως είπε, οι συνέπειες γίνονται αισθητές «ακόμη και τόσο μακριά όσο η Νέα Ζηλανδία», ενώ στις Φιλιππίνες κηρύχθηκε ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την κ. Μπέρμποκ, η σημερινή κρίση δεν αφορά ένα μόνο μέτωπο αλλά «τη σύγκλιση πολλαπλών, αλληλεπικαλυπτόμενων και μακροχρόνιων ρηγμάτων», που περιλαμβάνουν επιθέσεις κατά πολιτικών και εμπορικών υποδομών, εντάσεις γύρω από τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν, «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», καθώς και «τους θανάτους χιλιάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στο Ιράν και στον Λίβανο». Παράλληλα υπογράμμισε ότι η κρίση αποσπά τη διεθνή προσοχή από την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας και από την «καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση» στη Γάζα.

Κλείνοντας, κάλεσε σε ενίσχυση της διπλωματίας, δηλώνοντας ότι «τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη να επαναπροσανατολίσουμε τις προσπάθειές μας στη διπλωματία, στις διαπραγματεύσεις και στην ειρηνική επίλυση όλων των διαφορών στη Μέση Ανατολή». Χαιρέτισε τις προσπάθειες που οδήγησαν στην αρχική εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία, όπως είπε, «πρέπει να γίνει σεβαστή από όλα τα μέρη και να επεκταθεί σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Υπογράμμισε ότι «η διπλωματία και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για ειρήνη και ασφάλεια».