Ιταλία και Γαλλία χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

«Αποδεχόμαστε πολύ θετικά την ανακοίνωση της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία ευνοήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Στηρίζουμε με αποφασιστικότητα αυτό το βασικό βήμα προόδου για όλη τη Μέση Ανατολή, στο οποίο η χώρα μας συνέβαλε καθοριστικά με την αποστολή στη Βηρυτό, την περασμένη Δευτέρα, μένοντας σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο Αούν και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Σάαρ», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι καίριας σημασίας για να επιλυθεί θετικά η διαπραγμάτευση για το Ιράν και για να φέρει σύντομα την ειρήνη σε όλη την περιοχή», δήλωσε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Ακόμη, το Ελιζέ χαιρέτισε επίσης σήμερα την ανακοίνωση για τη 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να επαληθευτεί «στο πεδίο».

Η γαλλική προεδρία απάντησε επίσης στο Ισραήλ, το οποίο απέρριψε οποιοδήποτε ρόλο του Παρισιού στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η κατάπαυση του πυρός είναι «μια εξαιρετική είδηση η οποία θα πρέπει να επαληθευτεί στο πεδίο», υπογράμμισε σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συμφώνησαν σε μια δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει από σήμερα τα μεσάνυχτα.