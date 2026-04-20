Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι οι ΗΠΑ κατέλαβαν φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν και δήλωνε αισιόδοξος, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ηγηθεί αμερικανικής αντιπροσωπείας σε νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, λίγο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Πακιστάν: Πιθανά τις επόμενες μέρες ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

NYT: Το Ιράν διατηρεί το το 70% των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων που είχε πριν τον πόλεμο

«Χάθηκαν» 50 δισ. δολαρίων σε αργό πετρέλαιο μέσα σε 50 μέρες

Το Ιράν έκλεισε και πάλι το Ορμούζ

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:30 CENTCOM: Στη δημοσιότητα βίντεο με το αμερικανικό αντιτορπιλλικό που εμπόδισε ιρανικό πλοίο να σπάσει τον αποκλεισμό (vid)

Βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία TOUSKA που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



U.S. forces operating in the Arabian Sea enforced naval blockade measures against an Iranian-flagged cargo vessel attempting to sail toward an Iranian port, April 19.



Guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) intercepted M/V Touska as it transited the north Arabian Sea at… https://t.co/iyzOQd93C3 pic.twitter.com/HwU4XS48Oq — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 19, 2026

07:25 Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο

Oι τιμές του πετρελαίου πλέον απογειώθηκαν ξανά σήμερα, με αυτή του βαρελιού του αμερικανικού αργού να σημειώνει άλμα, αυξανόμενη πάνω από 6% μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ.

06:57: Ιράν: Θα ανταποδώσουμε σύντομα

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο ιρανικού φορτηγού πλοίου το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα», «θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας» και «εναντίον των αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

04:00 Το Ιράν δεν σκοπεύει επί του παρόντος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν λογαριάζει να συμμετάσχει σε αυτό το στάδιο σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε χθες Κυριακή το βράδυ η ιρανική κρατική τηλεόραση, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το απόγευμα πως στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την αποκατάσταση της ειρήνης, τρεις ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός που έχουν κηρύξει οι δυο πλευρές.

Επικαλούμενο ιρανικές πηγές, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA από την πλευρά του σημείωσε ότι δεν υφίσταται «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων», ενώ άλλα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες».