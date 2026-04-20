Τραμπ για Ιράν: Κανείς δεν παίζει παιχνίδια τώρα - Ο Βανς κατευθύνεται στο Ισλαμαμπάντ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν και αναμένεται να φτάσουν μέσα στις επόμενες ώρες, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους εφόσον υπάρξει πρόοδος.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη στη New York Post, απορρίπτοντας αμφιβολίες για ενδεχόμενη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. «Οπότε θα υπέθετα σε αυτό το σημείο ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου των ΗΠΑ — στην οποία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ — βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

«Κατευθύνονται τώρα», είπε λίγο μετά τις 9 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής). «Θα είναι εκεί απόψε».

Μάλιστα, σε άλλη του συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος το προχώρησε ακόμα περισσότερο, λέγοντας πως «σήμερα» θα υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει την αίσθηση κατεπείγοντος που περιβάλλει τις συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σημαντικής διπλωματικής κίνησης: να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, αν παρουσιαστεί η ευκαιρία.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», δήλωσε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα».

Στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων, όπως είπε, βρίσκεται μία αδιαπραγμάτευτη απαίτηση: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων.

«Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», τόνισε. «Δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί. «Διαφορετικά, είναι μια υπέροχη χώρα — πραγματικά θα μπορούσε να είναι», είπε.

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει ποιες συνέπειες θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη σε περίπτωση που αρνηθεί ή αν οι συνομιλίες καταρρεύσουν, ιδίως καθώς πλησιάζει η προθεσμία της εκεχειρίας.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι μιλάμε με τους σωστούς ανθρώπους».