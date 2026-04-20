Τραμπ: Η συμφωνία που προσφέρουμε στο Ιράν είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραπ δήλωσε ότι η συμφωνία που επεξεργάζονται οι ΗΠΑ είναι «πολύ καλύτερη» από εκείνη που είχε υπογράψει το Ιράν επί θητείας Ομπάμα.

«Η συμφωνία που διαμορφώνουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από το JCPOA, που είναι ευρέως γνωστό ως “η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν”», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, τότε θα επικρατήσει «ειρήνη και ασφάλεια» σε όλη τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Σε άλλη ανάρτησή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βρίσκεται «υπό καμία απολύτως πίεση» για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ωστόσο πως οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες.