Σκιώδης στήριξη σε Ιράν από Ρωσία και Κίνα: Έδωσαν πληροφορίες για βάσεις, ραντάρ και δορυφορική βοήθεια 

Νέα δεδομένα που ενισχύουν τις ανησυχίες για διεθνοποίηση της σύγκρουσης με το Ιράν φέρνουν στο προσκήνιο αμερικανικές πηγές πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες Ρωσία και Κίνα φέρονται να κινήθηκαν παρασκηνιακά υπέρ της Τεχεράνης, επιχειρώντας να περιορίσουν τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως εκτιμούν αναλυτές της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA), υπήρξαν ενδείξεις ότι το Πεκίνο εξέταζε την παροχή προηγμένων συστημάτων ραντάρ στο Ιράν ήδη από τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Τα συγκεκριμένα συστήματα, τύπου X-band, θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού απειλών, όπως drones και πύραυλοι κρουζ, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της ιρανικής αεράμυνας.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι η Ρωσία φέρεται να παρείχε στην Τεχεράνη δεδομένα σχετικά με θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν το σενάριο μιας άτυπης σύμπλευσης μεταξύ δυνάμεων που επιδιώκουν να ανακόψουν την αμερικανική επιρροή στην περιοχή.

Παράλληλα, δημοσίευμα των Financial Times αποκάλυψε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης φέρονται να αξιοποίησαν δορυφορικά δεδομένα που συνδέονται με κινεζική εταιρεία, προκειμένου να στοχοποιήσουν αμερικανικές βάσεις. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής προέλευση των εικόνων, Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η Τεχεράνη έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πληροφορίες από κινεζικές πηγές.

Η αυξανόμενη διαστημική ισχύς της Κίνας αποτελεί, σύμφωνα με εκθέσεις του Πενταγώνου, βασικό παράγοντα ενίσχυσης της γεωπολιτικής της επιρροής, με το Πεκίνο να αξιοποιεί εμπορικές και κρατικές υποδομές για στρατηγικούς σκοπούς.

Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Κίνα εξέτασε και το ενδεχόμενο αποστολής φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων στο Ιράν, ενδεχομένως μέσω τρίτων χωρών, ώστε να αποφευχθεί άμεση εμπλοκή.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Πεκίνο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, η κινεζική πλευρά έχει διαβεβαιώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα κλιμακώσουν την ένταση, υπογραμμίζοντας πως επισήμως στηρίζει τη διπλωματία και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.