Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν πριν από συμφωνία με το Ιράν

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για το οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών, ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ.

«Αφού επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στο CNN, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα είναι ασφαλής η διέλευση πλοίων από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό δεν θα αργήσει: «Δεν θα είναι στο πολύ μακρινό μέλλον. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν, τα πλοία βρίσκονται ήδη εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει δύο πολεμικά πλοία στα στενά. Μπορούμε να τα ανοίξουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να τερματιστεί η σύγκρουση και να υπάρξει ένα ανεξάρτητο και αποδυναμωμένο Ιράν».

Ερωτηθείς αν αυτό μπορεί να συμβεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ο Ράιτ απάντησε ότι πρόκειται για «ένα λογικό χρονικό πλαίσιο».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε το Σάββατο ότι επαναφέρει «αυστηρό» έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, παρά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκσί ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή έως τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας την Τετάρτη.

Εκπρόσωπος του IRGC απέδωσε τη διατήρηση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπακάεϊ κατήγγειλε μέσω της πλατφόρμας X ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός «παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν» και τον χαρακτήρισε «παράνομο και εγκληματικό».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας, μετά την επιβεβαίωση από το IRGC ότι πυροβόλησε δύο πλοία που διέρχονταν από το στενό. Σύμφωνα με τον Τραμπ, επρόκειτο για ένα γαλλικό πλοίο και ένα βρετανικό φορτηγό πλοίο.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι ασφαλής η διέλευση πλοίων από την περιοχή, ο Ράιτ απάντησε κατηγορηματικά: «Αυτό είναι σωστό», επιβεβαιώνοντας ότι η ναυσιπλοΐα παραμένει επισφαλής.