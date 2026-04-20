Τραμπ στο Bloomberg: Απίθανη η παράταση εκεχειρίας με το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία

Διαφορετικές τοποθετήσεις για τη λήξη της εκεχειρίας με το Ιράν διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παραμένει ασαφές το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών και η προοπτική επίτευξης συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Bloomberg ότι η δίμηνη εκεχειρία με το Ιράν λήγει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον, ενώ ανέφερε ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει σε «κακή συμφωνία» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων.

Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να συμφωνήσει σε παράταση της δίμηνης εκεχειρίας, καθώς οι ΗΠΑ στοχεύουν αντίθετα στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας με το Ιράν πριν από τη λήξη της.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού ζητημάτων που πρέπει να συζητηθούν, παραμένει ασαφές αν υπάρχει επαρκής χρόνος για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας εκεχειρίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ερωτηθείς, δε, για το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των συγκρούσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, ο Τραμπ εμφανίστηκε σαφής: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα το περίμενα απολύτως».

Ωστόσο, Τραμπ είχε ανακοινώσει την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων στις 7 Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι η πραγματική ημερομηνία λήξης είναι το βράδυ της Τρίτης.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα επιτευχθεί αργότερα μέσα στην ημέρα, παρότι οι συνομιλίες δεν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν πριν από την Τρίτη και η Τεχεράνη δεν έχει καν επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει.