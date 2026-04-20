ΥΠΕΞ Ιράν: Δεν υπάρχει σχέδιο για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ δεν δείχνουν να επιθυμούν όντως τη διπλωματική οδό

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή του σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προβλέπεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

Η ιρανική πηγή είπε πως οι «αμυντικές ικανότητες» της Τεχεράνης, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός της, δεν είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.