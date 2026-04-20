Μερτς: Ελπίζουμε ότι είναι εφικτό σύντομα το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Την ελπίδα ότι ενδεχομένως να είναι εφικτό σύντομα το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είναι αυτή τη στιγμή από τους λίγους στην Ευρώπη που μπορούν να μιλήσουν με εποικοδομητικό τρόπο και εμπιστοσύνη με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Τα γεγονότα των τελευταίων ωρών μας αφήνουν με κάποια ελπίδα ότι ίσως τελικά να είναι ορατό σύντομα ένα τέλος στη σύγκρουση», δήλωσε ο καγκελάριος νωρίτερα απόψε, κατά τη διάρκεια ομιλίας στην ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου Γερμανικών Τραπεζών. Ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου στην οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας θα εξαρτηθεί σημαντικά από τη διάρκεια και από την έντασή του, επισήμανε.

Αναφερόμενος στη σχέση της Ευρώπης με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Μαρκ Ρούτε είναι αυτή την περίοδο «κατά πάσα πιθανότητα οι μόνοι που μπορούν να συνομιλήσουν μαζί του σε κλίμα κάποιας εμπιστοσύνης και με εποικοδομητικό τρόπο».

Άλλοι, πρόσθεσε, «ίσως έχουν - για οποιοδήποτε λόγο - περισσότερες δυσκολίες μαζί του». Προσπαθώ να διατηρήσω μια καλή προσωπική σχέση. Άλλωστε είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Γερμανός καγκελάριος πρέπει να προσπαθεί να τα πηγαίνει αρκετά καλά με κάθε πρόεδρο των ΗΠΑ, συνέχισε ο Φρίντριχ Μερτς και διευκρίνισε ότι «όταν κλείσουν οι πόρτες και ο Τύπος δεν είναι πλέον παρών, τα πράγματα βελτιώνονται - αλλά ακόμη δεν είναι καλά, είναι δύσκολα».

Νωρίτερα ο καγκελάριος, μετά τις διακυβερνητικές διαβουλεύσεις με την αντιπροσωπεία της Βραζιλίας, δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία δικαιολογία για ενδεχόμενη παρέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα.

«Παρόλα τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα υπό το κομμουνιστικό της καθεστώς, η Κούβα δεν αποτελεί καμία αισθητή απειλή για τρίτα κράτη και για αυτόν τον λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια βάση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια παρέμβαση», τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε μόνο να απευθύνει την κατεπείγουσα έκκληση για αντιμετώπιση των πιθανών διενέξεων με μέσα διπλωματικά και ειρηνικά «ώστε να μην πυροδοτηθεί άσκοπα μια νέα παγκόσμια σύγκρουση - μια σύγκρουση η οποία, επιπλέον, θα χρησίμευε μόνο στη δημιουργία πρόσθετων προβλημάτων».