Το Ισραήλ επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων με το Ιράν το ζήτημα της φερόμενης στήριξης της Τεχεράνης σε παγκόσμια τρομοκρατικά δίκτυα, σε μια περίοδο όπου οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η αποκάλυψη πρόσφατων σχεδίων επιθέσεων συνιστά ευκαιρία άσκησης πίεσης προς την Ουάσιγκτον και άλλους διεθνείς παράγοντες, ώστε το ζήτημα της τρομοκρατικής δραστηριότητας να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών και να μην παραμεριστεί.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, το Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι απέτρεψε «τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις κατασκοπείας που οργανώθηκαν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και ο αγωγός πετρελαίου Μπακού–Τιφλίδα–Τζεϊχάν, ο οποίος διέρχεται από τη Γεωργία και την Τουρκία.

Κατά την κοινή ανακοίνωση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν εισαγάγει λαθραία εκρηκτικά drones στη χώρα και συνέλεγαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Η σύλληψη τοπικών συνεργατών οδήγησε στην αποκάλυψη του ευρύτερου δικτύου και των χειριστών του στο Ιράν.

Επικεφαλής του μηχανισμού φέρεται να ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, στέλεχος της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων (Μονάδα 4000) των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πρόσφατου πολέμου. Υπό την καθοδήγησή του, στρατολογούνταν και εκπαιδεύονταν πράκτορες εντός και εκτός Ιράν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με Ισραηλινούς αξιωματούχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ο Μοχσέν Σούρι, επίσης μέλος της ίδιας μονάδας, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες της Μοσάντ. Δραστηριότητα ανέπτυσσε και ο Μαχντί Γεκεχ-Ντεχγκάν, γνωστός ως «ο Γιατρός», ο οποίος φέρεται να συντόνιζε ενέργειες σε Αζερμπαϊτζάν και Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν στοχοποιηθεί περισσότερες από 30 ισραηλινές πρεσβείες από ομάδες που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «διασπείρει χάος και τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο».