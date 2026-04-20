Μοσάντ: Το Ιράν προσπάθησε να προκαλέσει «παγκόσμιο σοκ» στις αγορές με πλήγμα στον αγωγό BTC

Την προσπάθεια του Ιράν να πλήξει τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν (BTC), καθώς και εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν αποκάλυψε σήμερα η Μοσάντ, η οποία σε συνεργασία με τις αζέρικες αρχές κατάφεραν να αποτρέψουν τα χτυπήματα.

Όπως αναμεταδίδει το Ynet, ο τρομοκρατικός πυρήνας που χειρίζονταν οι Ιρανοί επιδίωκε να στοχεύσει την ισραηλινή πρεσβεία στο Αζερμπαϊτζάν, μια συναγωγή στο Μπακού και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

«Τα μέλη του επιχειρησιακού πυρήνα συνελήφθησαν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν με εκρηκτικά drones και εκρηκτικούς μηχανισμούς θραυσμάτων που είχαν εισάγει λαθραία στη χώρα», αναφέρει η Μοσάντ.

«Για να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο πυρήνας εργάστηκε για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της φωτογράφισης. Όλα αυτά έγιναν υπό την καθοδήγηση των χειριστών τους, απευθείας από το Ιράν», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι, περίπου το 30% έως 40% του πετρελαίου που καταναλώνει το Ισραήλ προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν μέσω του αγωγού BTC.

Ένα τέτοιο χτύπημα θα προκαλούσε παγκόσμιο «σοκ» στις αγορές, που λειτουργούν βάσει ψυχολογίας. Αν και ο αγωγός BTC μεταφέρει περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (δηλαδή λίγο παραπάνω από το 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης), η ζημιά δεν θα ήταν μόνο ποσοτική.

Ο BTC, είναι και ο βασικός ενεργειακός τροφοδότης για τη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία), η οποία προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο. Επίσης, ο αγωγός περνάει από το τουρκικό έδαφος και η Τουρκία εισπράττει τεράστια τέλη διέλευσης.

Jerusalem Post: Ισραήλ: Στο τραπέζι των συνομιλιών με το Ιράν η δράση του τρομοκρατικού του δικτύου

Παράλληλα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Ισραήλ επιχειρεί να θέσει στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων με το Ιράν το ζήτημα της φερόμενης στήριξης της Τεχεράνης σε παγκόσμια τρομοκρατικά δίκτυα, σε μια περίοδο όπου οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η αποκάλυψη πρόσφατων σχεδίων επιθέσεων συνιστά ευκαιρία άσκησης πίεσης προς την Ουάσιγκτον και άλλους διεθνείς παράγοντες, ώστε το ζήτημα της τρομοκρατικής δραστηριότητας να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών και να μην παραμεριστεί.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, το Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι απέτρεψε «τρομοκρατικές ενέργειες και επιχειρήσεις κατασκοπείας που οργανώθηκαν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και ο αγωγός πετρελαίου Μπακού–Τιφλίδα–Τζεϊχάν, ο οποίος διέρχεται από τη Γεωργία και την Τουρκία.

Κατά την κοινή ανακοίνωση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν εισαγάγει λαθραία εκρηκτικά drones στη χώρα και συνέλεγαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Η σύλληψη τοπικών συνεργατών οδήγησε στην αποκάλυψη του ευρύτερου δικτύου και των χειριστών του στο Ιράν.

Επικεφαλής του μηχανισμού φέρεται να ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, στέλεχος της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων (Μονάδα 4000) των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του πρόσφατου πολέμου. Υπό την καθοδήγησή του, στρατολογούνταν και εκπαιδεύονταν πράκτορες εντός και εκτός Ιράν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με Ισραηλινούς αξιωματούχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ο Μοχσέν Σούρι, επίσης μέλος της ίδιας μονάδας, ο οποίος σκοτώθηκε σε επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες της Μοσάντ. Δραστηριότητα ανέπτυσσε και ο Μαχντί Γεκεχ-Ντεχγκάν, γνωστός ως «ο Γιατρός», ο οποίος φέρεται να συντόνιζε ενέργειες σε Αζερμπαϊτζάν και Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν στοχοποιηθεί περισσότερες από 30 ισραηλινές πρεσβείες από ομάδες που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «διασπείρει χάος και τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο».