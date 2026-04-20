Πιστόριους: Το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει ενδεχόμενη αποστολή στο Ορμούζ

Η Γερμανία προχωρεί ήδη σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Το σχεδιάζουμε. Κάνουμε ασκήσεις γι' αυτό - και σε σχέση με πιθανούς εταίρους και με το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια επιχείρηση», δήλωσε ο Πιστόριους στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ARD. Πρόσθεσε ότι δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του, αν δεν γίνονταν ήδη τέτοιες προετοιμασίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ωστόσο ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη θα περιλάμβαναν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και μια εντολή από την Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, δήλωσε προσθέτοντας: «Απέχουμε ακόμα απ' αυτό».

Ο Πιστόριους επισήμανε τις δυνατότητες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη ναρκαλιεία, λέγοντας ότι η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Πιστόριους δήλωσε πως η ανάμιξη της Γερμανίας δεν θα είναι συμβολική ούτε θα χρησιμεύσει για να σταλούν πολιτικά μηνύματα, αλλά θα αφορά την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, όμως επηρεαζόμαστε από τις συνέπειές του», δήλωσε.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή θα απαιτούσε από το Πολεμικό Ναυτικό να επαναπροσδιορίσει άλλες αποστολές, επισημαίνοντας: «Μπορούμε να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας μόνο μία φορά». Περιέγραψε την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ ως απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, με περισσότερες από 20 επιθέσεις να έχουν αναφερθεί εναντίον εμπορικών πλοίων.

Ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς η ασφάλεια της υδάτινης διόδου θα μπορούσε να διασφαλισθεί χωρίς την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η μη συμμετοχή των ΗΠΑ «δεν θα ήταν κάτι συνετό στρατιωτικά και πολιτικά θα έστελνε λάθος μήνυμα».