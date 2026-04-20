Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε 6% μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου πλέον απογειώθηκαν ξανά σήμερα, με αυτή του βαρελιού του αμερικανικού αργού να σημειώνει άλμα, αυξανόμενη πάνω από 6% μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ.

Στις 07:00 ώρα Ελλάδος τα futures του Brent κινούνται ανοδικά 6,76%, στα 96,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate έφτασε τα 88,95 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 6%.

Ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών παρά την απειλή του Τραμπ για νέες αεροπορικές επιδρομές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ το Ιράν έχει άρει και στη συνέχεια έχει επιβάλει εκ νέου τον δικό του αποκλεισμό του Ορμούζ.

Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν την Παρασκευή τις μεγαλύτερες ημερήσιες μειώσεις τους από τις 18 Απριλίου, αφού το Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ ήταν ανοιχτή για την υπόλοιπη περίοδο εκεχειρίας και ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το στενό.

«Η ανακοίνωση του ανοίγματος του Στενού αποδείχθηκε πρόωρη», δήλωσε αναλυτής της αγοράς. «Οι πλοιοκτήτες θα διστάσουν δύο φορές να κατευθυνθούν ξανά προς το Στενό χωρίς να έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι οποιοδήποτε ανακοινωθέν πέρασμα είναι πραγματικό».

Περισσότερα από 20 πλοία πέρασαν το στενό το Σάββατο μεταφέροντας πετρέλαιο, υγραέριο, μέταλλα και λιπάσματα, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler, ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων που διασχίζουν την πλωτή οδό από την 1η Μαρτίου.