Νετανιάχου για τον αδελφό του Γιόνι: Βλέπω κάθε στρατιώτη που στέλνω στο Ιράν σαν τον αδελφό μου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του, στον αδελφό του Γιονατάν (Γιόνι) Νετανιάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση Έντεμπε το 1976, επιχειρώντας να συνδέσει την προσωπική του απώλεια με τις τρέχουσες πολεμικές εξελίξεις.

«Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε αυτές τις ημέρες υπαρξιακού πολέμου, όταν στέλνω τους στρατιώτες μας στη μάχη και τους πιλότους μας στο Ιράν, αντικρίζω τον καθένα και την καθεμία σαν να ήταν ο αδελφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «φέρνω στη μνήμη μου τους γονείς μου και σκέφτομαι τους δικούς τους γονείς».

Η ανάρτηση του Νετανιάχου

«Ο Γιόνι ήταν ο υπέροχος αδελφός μου.

Ήταν το Βόρειο Αστέρι μου, που με βοηθούσε να βρίσκω τον δρόμο μου στις στροφές της ζωής.

Αποτελούσε για μένα και για τον αδελφό μου Ίντο παράδειγμα προς μίμηση και μας προσέφερε στήριξη και καθοδήγηση σε πολλές κρίσιμες στιγμές.

Ήδη από μικρή ηλικία διέθετε έναν σπάνιο συνδυασμό εσωτερικής γαλήνης, αποφασιστικότητας και ξεκάθαρης αίσθησης αποστολής.

Ήξερε πάντα πού πηγαίνει και τι απαιτείται από αυτόν.

Σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, το κράτος του Ισραήλ αγωνίζεται για την ίδια του την επιβίωση.

Όσο ο Γιόνι ήταν στη ζωή, ήμουν βέβαιος ότι θα βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, στην ηγεσία, στο σημείο όπου θα συνέβαλλε στη διασφάλιση του μέλλοντός του.

Όταν έμαθα ότι ο Γιόνι έπεσε στην «Επιχείρηση Γιονάταν» για την απελευθέρωση των ομήρων μας, ένιωσα ότι η ζωή μου έφτασε στο τέλος της.

Δεν ήταν μόνο η απώλεια ενός αγαπημένου αδελφού.

Ήταν η απώλεια ενός στηρίγματος.

Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα συνέρθω ποτέ.

Όμως με τον χρόνο κατάλαβα ότι η κληρονομιά του Γιόνι δεν τελείωσε με την πτώση του.

Αντιθέτως.

Γενιές νέων διάβασαν το βιβλίο με τις επιστολές του, γενιές μαχητών άντλησαν έμπνευση από τις αξίες του.

Ο Γιόνι δεν άφησε πίσω του μόνο τη μνήμη της ανδρείας.

Μας άφησε έναν δρόμο.

Μέσα από το βάθος της θλίψης γεννήθηκε μέσα μου ένα βαθύ αίσθημα αποστολής.

Η θυσία του Γιόνι με ώθησε προς τη δημόσια δράση.

Ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε αυτές τις ημέρες υπαρξιακού πολέμου, όταν στέλνω τους στρατιώτες μας στη μάχη και τους πιλότους μας στο Ιράν, βλέπω τον καθένα και την καθεμία από αυτούς σαν να ήταν ο αδελφός μου.

Θυμάμαι τους γονείς μου και σκέφτομαι τους δικούς τους γονείς.

Ξέρω τι διακυβεύεται.

Ξέρω τι σημαίνει κάθε απόφαση.

Προστατεύω τους μαχητές μας και εκείνοι προστατεύουν εμάς.

Μου λείπεις, Γιόνι, αγαπημένε μου αδελφέ.

Μου λείπεις πάρα πολύ».