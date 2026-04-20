Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ δεν βλέπουν σοβαρά τη διπλωματική διαδικασία – Μη διαπραγματεύσιμη η μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου 

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε σήμερα τη σοβαρότητα των ΗΠΑ όσον αφορά την επιθυμία να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, κάνοντας λόγο για «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε πως η κατάληψη ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, που προβλέπεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ενώ η εκεχειρία λήγει σε δύο ημέρες.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», είπε.

Μεταξύ των κυριότερων σημείων διαφωνίας είναι τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό καθώς και τα στρατηγικά στενά του Ορμούζ, που έχει κλείσει ουσιαστικά η Τεχεράνη από την έναρξη της σύγκρουσης.

«Όσον αφορά τα περί μεταφοράς εμπλουτισμένου ουρανού, ούτε κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ούτε προηγουμένως, έχει αναφερθεί μία τέτοια επιλογή», είπε ο Μπαγαεΐ. «Ποτέ δεν εξετάστηκε από την πλευρά μας».

Το Ιράν διέψευσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχθηκε μεταφορά αυτού του πυρηνικού υλικού, αντίθετα απ΄ό,τι είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπέστη σημαντικές ζημιές στον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου του 2025 και κατά την εκστρατεία σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων.

Όμως η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60%, επίπεδο που είναι κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου, χωρίς να υπολογίζεται το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου 20%, ένα κρίσιμο όριο που επιτρέπει την ταχεία άνοδο στο 60% και στη συνέχεια στο 90%.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία οι Δυτικοί υποψιάζονται ότι θέλει να αποκτήσει ατομικό όπλο, απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς και υπεραμύνεται του δικαιώματός της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση.