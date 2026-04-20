Σι Τζινπίνγκ: Ζήτησε ξανά να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, απηύθυνε νέα έκκληση για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τη σημασία της σταθερότητας σε έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους διεθνώς.

Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua News Agency.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι το Πεκίνο τάσσεται υπέρ μιας άμεσης και συνολικής κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαδικασιών.

Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Κίνας υπέρ της αποκλιμάκωσης και της επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου, σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.