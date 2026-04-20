Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξάρθρωσαν «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν (pics&vid)
@Breaking911 via X
20/04/2026 • 18:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια», και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.

Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση που έστησαν οι Αρχές της χώρας για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Στην σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ θα παραμείνουν απόρθητο κάστρο απέναντι σε οποιονδήποτε προδότη και η σημαία της χώρας θα συνεχίζει να κυματίζει με περηφάνεια και ασφάλεια για τους πολίτες.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (ΗΑΕ)
ΙΡΑΝ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ