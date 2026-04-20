Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξάρθρωσαν «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν (pics&vid)

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια», και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.

Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.

بفضل اليقظة الاستثنائية لأجهزتنا الأمنية وتلاحم شعبنا.. #جهاز_أمن_الدولة يعلن تفكيك #التنظيم_الشيعي_السري_الإرهابي والقبض على عناصره



سيظل وطننا سداً منيعاً في وجه كل خائن، وستبقى راية "البيت متوحد" خفاقة بالعز والأمان 🇦🇪🫡@ssd_gov_ae pic.twitter.com/R589yOOZJQ — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) April 20, 2026

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση που έστησαν οι Αρχές της χώρας για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

The UAE’s State Security Service has dismantled an Iranian-linked terror network and arrested 27 suspects accused of planning attacks aimed at undermining national unity and destabilizing the country through acts of terrorism and sabotage.



Στην σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ θα παραμείνουν απόρθητο κάστρο απέναντι σε οποιονδήποτε προδότη και η σημαία της χώρας θα συνεχίζει να κυματίζει με περηφάνεια και ασφάλεια για τους πολίτες.