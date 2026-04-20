Axios: Η αόριστη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - «Θα πολεμήσει αν νιώσει ότι πρέπει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας, ότι «σήμερα» θα υπογραφόταν ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και ότι ο Αντιπρόεδρος Βανς βρισκόταν καθ’ οδόν.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Axios, ο Βανς βρισκόταν στην πραγματικότητα ακόμα στην Ουάσινγκτον, περιμένοντας ένα σήμα από την Τεχεράνη πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του - ένα σημάδι της βαθιάς αβεβαιότητας για το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Ο τραμπ θέλει ο πόλεμος να τελειώσει τώρα, με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, απομένει μόνο μία μέρα πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής ούτε καν να ορίσουν μια συνάντηση. Ο πόλεμος ενδέχεται, επομένως, να βρίσκεται στο χείλος μιας μαζικής επέκτασης.

«Θέλει να τελειώσει. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο των Στενών πάνω από τη Μέση Ανατολή. Δεν του αρέσει που μας το κρατούν ως απειλή. Δεν θέλει να πολεμήσει πια. Αλλά θα το κάνει αν αισθανθεί ότι πρέπει», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios.

Η ομάδα του Τραμπ πιστεύει ότι το Ιράν υφίσταται έντονη οικονομική πίεση ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού. «Πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν από αυτό. Η οικονομική καταστροφή είναι πραγματική. Είναι σκληροί και στωικοί. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ», είπε ο εν λόγω αξιωματούχος.

Παράλληλα, ο Τραμπ και η ομάδα του συζητούν τώρα πώς θα μοιάζει μια ανανεωμένη στρατιωτική εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένου του αν θα επιχειρήσουν να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ.