Κάλας: Η συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ στο τραπέζι της αυριανής συνεδρίασης των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν αύριο τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, κατόπιν αιτήματος πολλών εξ αυτών, μεταξύ των οποίων και της Ισπανίας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, που εμφανίστηκε ωστόσο επιφυλακτική για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

«Χώρες μέλη έθεσαν το ζήτημα» είπε η Κάλας στους δημοσιογράφους, την παραμονή της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Η Ισπανία ζήτησε την Κυριακή να ανασταλεί αυτή η συμφωνία σύνδεσης, κάτι για το οποίο απαιτείται ομοφωνία των «27». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη μερική αναστολή του εμπορικού σκέλους της, κάτι που για να εγκριθεί απαιτεί μόνο ενισχυμένη πλειοψηφία.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, η Κάλας υπογράμμισε ότι θα πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί αν είναι εφικτό να ληφθούν εμπορικά μέτρα σε βάρος του Ισραήλ και «εάν οι χώρες μέλη το επιθυμούν, θα το συζητήσουμε αύριο» Τρίτη.

Η ΕΕ είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ.

Η αναστολή της εμπορικής σύνδεσης είχε ήδη συζητηθεί, αλλά δεν υπήρξε απόφαση καθώς πολλές χώρες μέλη, όπως η Γερμανία, διατηρούν επιφυλάξεις.

Η Μαδρίτη, από την πλευρά της, ζήτησε την Κυριακή τη διακοπή αυτής της συμφωνίας σύνδεσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, συνυπογράφοντας με την Ιρλανδία και τη Σλοβενία μια επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητείται να επανεξεταστεί η συμφωνία.

Αρκετές χώρες της ΕΕ ελπίζουν σε άρση του αδιεξόδου μετά την ήττα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

«Δεν θα μιλήσω εξ ονόματος της νέας κυβέρνησης, αλλά πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να εξετάσουμε όλες αυτές τις πολιτικές και να δούμε αν έχουν μια νέα προσέγγιση», ανέφερε η κ. Κάλας.