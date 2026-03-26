Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή για 26η ημέρα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη αναφέροντας ότι αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο Τραμπ θα «εξαπολύσει την κόλαση». Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ενισχύει τις δυνάμεις της στη νήσο Χαργκ, φοβούμενη αμερικανική απόβαση, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα ευρείας κλίμακας στο Ιράν. Συνεχής ενημέρωση.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει οτι μετά το Πακιστάν και η Τουρκία είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη θέτει 5 όρους για τον τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις του Τραμπ ως «υπερβολικές».

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη, συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, προσθέτοντας ότι η ηγεσία και οι στρατιωτικές δομές του Ιράν έχουν πληγεί σοβαρά, ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του, δήλωσε ότι σε απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις νωρίτερα στο Τελ Αβίβ, θα ελέγχει μια «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολάχ. Σημειώνεται, ότι τα ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ είχαν ως αποτέλεσμα των τραυματισμό έξι ατόμων.

Οι πέντε όροι που θέτει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι πέντε όροι που θέτει η Τεχεράνη για τη λήξη της σύγκρουσης είναι οι εξής:

– Πλήρης παύση των «επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών» από τον αντίπαλο.

– Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

– Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σύρραξη, με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο.

– Τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης» στην περιοχή.

– Διεθνής αναγνώριση και παροχή εγγυήσεων για το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν να ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Ενισχύεται το Brent

Επιπλέον, η τιμή του Brent, ενισχύεται την Πέμπτη κατά 1,47% στα 98.73 δολάρια το βαρέλι μετά την υποχώρηση που σημείωσε την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του αμερικανικού οικονομικού κολοσσού "BlackRock" προειδοποιεί για «έντονη και απότομη ύφεση» αν συνεχιστεί η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Η ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση και η ΤΝ ξανά στο προσκήνιο.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Το Ιράν θέλει «τόσο πολύ να κάνει συμφωνία», λέει ο Τραμπ





Επίσης απείλησε να «εξαπολύσει κόλαση» αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα





Και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «δεν είχαν άλλη επιλογή» παρά να πάνε σε πόλεμο





Οι «εχθροί» του Ιράν κατηγορούνται ότι σχεδιάζουν να καταλάβουν νησί





Η Τεχεράνη απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και θέτει πέντε όρους για ειρήνη - σύμφωνα με κρατικά μέσα





Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 26η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:19 Στρατιώτης των IDF τραυματίστηκε σοβαρά στον Λίβανο από όλμο της Χεζμπολάχ, 3 άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά

Ένας στρατιώτης των IDF τραυματίστηκε σοβαρά από όλμο της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Η επίθεση με όλμο τραυμάτισε επίσης ελαφρά έναν αξιωματικό και δύο άλλους στρατιώτες.

Και οι τέσσερις στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για θεραπεία και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, προσθέτει ο στρατός.

07:11 Συναγερμός για ιρανική πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ και την περιοχή της Ιερουσαλήμ

Μετά από μια παύση σχεδόν 15 ωρών, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εντόπισαν μια νέα ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ τα επόμενα λεπτά.

07:08 Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ διεξάγει «εκτεταμένο» κύμα επιθέσεων σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε τα ξημερώματα ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιοχές του Ιράν πριν από λίγο, αναφέρει η IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, προσθέτοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ισραηλινές επιδρομές έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις βιομηχανίες στρατιωτικής παραγωγής του Ιράν.

07:06 Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones και βοήθεια στο Ιράν, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με αναφορές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλούνται οι Financial Times, η Μόσχα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σταδιακής επιχείρησης αποστολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιατρικού υλικού και τροφίμων προς το Ιράν, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του συμμάχου της που βρίσκεται υπό πίεση από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες, ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Ρωσία και το Ιράν ξεκίνησαν μυστικές συνομιλίες για την αποστολή drones λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Η διαδικασία των αποστολών φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

07:02 CNN: Το Ιράν ενισχύει δυνάμεις στη νήσο Χαργκ ενόψει πιθανού αμερικανικού χτυπήματος

Το Ιράν φέρεται να έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, στη στρατηγικής σημασίας νήσο Χαργκ, προετοιμαζόμενο για ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης κατάληψης του νησιού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

07:01 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε το πρωί ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι αντιαεροπορικές άμυνες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

06:30 Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους και πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν, κι ακόμη δεν έχουμε τελειώσει», ανέφερε μέσω X ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει «το 92%» του ιρανικού στόλου. Η Τεχεράνη έχει «απολέσει τη δυνατότητα να προβάλλει (...) τη ναυτική ισχύ της και την επιρροή της στην περιφέρεια και σε όλο τον κόσμο», είπε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους, πάντα σύμφωνα με τον ναύαρχο Κούπερ

05:15 Ταχυδρομεία των ΗΠΑ θα εφαρμόσουν προσωρινή επιβάρυνση 8% στα δέματα λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει προσαύξηση 8% στα δέματα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο. Η «προσωρινή προσαρμογή», όπως χαρακτηρίζεται, αφορά αποκλειστικά τις αποστολές πακέτων και θα τεθεί σε ισχύ από τις 26 Απριλίου 2026.

04:23 Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στο Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, την 27η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε στα τέλη Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες περιοχές στο Ιράν», αναφέρει το ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram.

04:01 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln συνεχίζει «πτητικές επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ενώ πλέει σε περιφερειακά ύδατα».

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού ότι εκτόξευσε πυραύλους κρουζ εναντίον του αεροπλανοφόρου, αναγκάζοντάς το να επανατοποθετηθεί σε περιφερειακά ύδατα.

USS Abraham Lincoln continues flight operations against military targets in Iran while sailing in regional waters. pic.twitter.com/GsLQKNaTbN — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 26, 2026

03:11 Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Γάζα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρίσκεται σε ισχύ εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου 2025, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

03:00 Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε ισραηλινές πόλεις και αμερικανικές βάσεις

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών πόλεων και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή κατά την 26η ημέρα του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι έπληξε περισσότερους από 70 στόχους στο Ισραήλ, καθώς και εγκαταστάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα. Από την πλευρά του, το CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό ότι επλήγη αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον δορυφορικών σταθμών στο Ισραήλ, καθώς και σε βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα.

Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η αεροπορική βάση Al Azraq στην Ιορδανία, η βάση Sheikh Isa στο Μπαχρέιν και οι βάσεις Ali Al Salem και Arifjan στο Κουβέιτ.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι οι πύραυλοί της έπληξαν περισσότερες από 70 τοποθεσίες στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων οι πόλεις Χάιφα και Ντιμόνα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγησαν επίσης αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή Ερμπίλ στο Ιράκ.

Ο ιρανικός στρατός ισχυρίστηκε ακόμη ότι χτυπήθηκε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18 στον εναέριο χώρο πάνω από το Τσαμπαχάρ, ενώ ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αναγκάστηκε να αλλάξει θέση έπειτα από πυραυλική επίθεση.

02:45 Αυστραλία: Απαγόρευση εισόδου σε Ιρανούς με προσωρινές βίζες έως 12 μήνες

Η Αυστραλία ξεκινά από σήμερα την εφαρμογή ευρείας απαγόρευσης εισόδου για Ιρανούς που διαθέτουν προσωρινές βίζες, με τις αλλαγές να προβλέπεται να ισχύσουν για έως 12 μήνες, όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SBS.

Η προσωρινή απαγόρευση αφορά έως 61.000 κατόχους προσωρινών βίζων και έρχεται σε συνέχεια «αμφιλεγόμενων τροποποιήσεων του Νόμου Μετανάστευσης», που ενέκρινε πρόσφατα το κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

02:30 Το Ισραήλ αναχαίτισε έξι πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 αναφέρει ότι έξι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από λιβανέζικο έδαφος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο κεντρικό Ισραήλ. Όλα τα βλήματα αναχαιτίστηκαν, ανέφερε.

02:10 Ιράν: Ο Λίβανος πρέπει να περιληφθεί σε κάθε συμφωνία εκεχειρίας με Ισραήλ και ΗΠΑ

Το Ιράν φέρεται να ζητά, μέσω μεσαζόντων, να περιληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με έξι περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν τη θέση της Τεχεράνης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιρανική κυβέρνηση επιδιώκει τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, της τρομοκρατικής οργάνωσης που θεωρείται βασικός σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή.

Το ιρανικό Press TV επικαλείται αξιωματούχο που δηλώνει ότι η Τεχεράνη επιθυμεί οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ να διασφαλίζει το τέλος της περιφερειακής σύγκρουσης, τόσο για το Ιράν όσο και για άλλες «ομάδες αντίστασης».

01:47 Τραμπ: Το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβάται να το πει

Ο Τραμπ απευθύνει ομιλία ενώπιον της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου, του εκλογικού βραχίονα των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Γιούνιον Στέισιον της Ουάσινγκτον, και, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο Ιράν, τόνισε ότι «το Ιράν θέλει τόσο πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβάται να το πει», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να την πουν επειδή πιστεύουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους» επισήμανε και πρόσθεσε: «φοβούνται επίσης ότι θα τους σκοτώσουμε εμείς».

🇮🇷🇺🇸⚡️– Donald Trump claims that Iran wants to "make a deal so badly, but they are afraid to say it. They figure they will be killed by their own people. They are also afraid they will be killed by us".



But their people were against the government according to US and Israel?

01:42 Μπαχρέιν: Πυρκαγιά από ιρανική επίθεση στην επαρχία Μουχάρακ

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση στην επαρχία Μουχάρακ, έπειτα από «ιρανική επιθετικότητα», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν άμεσα και έλεγξαν τη φωτιά.

01:32 Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Εμείς ελέγχουμε τη ροή του πετρελαίου»

«Έχουμε αναθεωρήσει τους κανόνες διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα διέλευσης. Η φλόγα που κινεί τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου βρίσκεται στα χέρια μας. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.», ήταν το απειλητικό μήνυμα του Ιράν.

IT SEEMS EVEN YOUR POLITICIANS HAVE SUFFERED A MILD CONCUSSION.



WE HAVE REWRITTEN THE RULES OF PASSAGE IN THE STRAIT OF HORMUZ. YOU HAVE NO RIGHT OF PASSAGE.



THE FLAME BENEATH GLOBAL OIL PRICES IS IN OUR HANDS. NOTHING MOVES UNLESS WE WILL IT. pic.twitter.com/yrgtZpT3j0 — Ibrahim Zulfiqari Statements 𓂆 (@Jafry313) March 25, 2026

01:30 Χεζμπολάχ: Μπαράζ επιθέσεων κατά ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σειρά επιθέσεων κατά ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας πως οι στόχοι αφορούσαν στρατιώτες που είχαν περάσει τα σύνορα και βρίσκονταν εντός λιβανικού εδάφους.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν: πυροβολικό πλήγμα εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην πόλη Κούζα (Qouzah), στην επαρχία Ναμπατίγια, επίθεση με κατευθυνόμενο πύραυλο κατά ισραηλινού άρματος μάχης στην πόλη Ντεμπέλ (Debel), επίσης στην επαρχία Ναμπατίγια καθώς και ρουκετοβόλα πυρά κατά ισραηλινών στρατιωτών κοντά στην πόλη Μεΐς ελ-Τζαμπάλ (Meiss el-Jabal), στην περιοχή Μαργαγιούν.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι και οι έξι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και σύμφωνα με τις ισραηλινές ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

01:15 Τα ΗΑΕ αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει επιθέσεις από εισερχόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Όπως επισημαίνεται, τα συστήματα αεράμυνας έχουν ενεργοποιηθεί και επιχειρούν την αναχαίτιση των απειλών σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι εκρήξεις που ακούγονται σε διάφορες περιοχές αποδίδονται στις επιτυχείς αναχαιτίσεις.

Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/XCliujc7FR — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 25, 2026

00:49 Εκρήξεις σε βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν

00:40 Το αεροδρόμιο Λαμέρντ του Ιράν επλήγη από πυραύλους σε αμερικανο-ισραηλινή επίθεση

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λαμέρντ στη νοτιοδυτική επαρχία Φαρς του Ιράν επλήγη από βλήματα σε αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων IRNA. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

00:30 Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε drones πάνω από την Ανατολική Επαρχία

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τέσσερα drones στην ανατολική περιοχή της χώρας τις τελευταίες δύο ώρες.

00:20 WP: Το Ιράν προετοιμάζει ήδη τον επόμενο πόλεμό του και ο «εχθρός» είναι οι πολίτες του

Το Ιράν προετοιμάζει τον επόμενο πόλεμό του, αυτή τη φορά εναντίον των ίδιων των πολιτών του, εντείνοντας την καταστολή σε περίοδο εσωτερικής κρίσης και εξωτερικών απειλών.

Τις τελευταίες ημέρες, τρεις νεαροί άνδρες που είχαν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου εκτελέστηκαν, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τη βία που ενδέχεται να ακολουθήσει. Το καθεστώς φαίνεται αποφασισμένο να καταπνίξει κάθε μορφή αμφισβήτησης, στοχεύοντας διαδηλωτές, ακτιβιστές, φοιτητές, μέλη μειονοτήτων και απλούς πολίτες.

Οι ένοπλες μονάδες της Basij περιπολούν στις γειτονιές, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι «ένα πλήγμα ισχυρότερο από εκείνο της 8ης Ιανουαρίου» περιμένει όσους διαδηλώσουν. Εκατοντάδες συλλήψεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με κρατούμενους να αντιμετωπίζουν βασανιστήρια, ταχείες δίκες και κατηγορίες για κατασκοπεία ή απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας, συχνά οδηγώντας σε θανατική ποινή.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι παραμένουν όσοι συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ενώ οι φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο. Η ιστορική εμπειρία - μετά την επανάσταση του 1979 και τη μαζική εκτέλεση κρατουμένων το 1988 - ενισχύει τους φόβους για μυστικές εκτελέσεις και αυθαίρετες κατηγορίες.

Με ένοπλες περιπολίες, μαζικές συλλήψεις, περιορισμό του διαδικτύου και ήδη εκτελέσεις σε εξέλιξη, το καθεστώς φαίνεται έτοιμο να επαναλάβει την ιστορία.

00:10 Tasnim: Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση

Σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής, το Ιράν θα ανοίξει "νέο μέτωπο" σε ένα στρατηγικής σημασίας στενό για την παγκόσμια θαλάσσια κυκλοφορία, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, προειδοποίησε την Τετάρτη στρατιωτική πηγή μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υποχρεωτικό πέρασμα προς τη διώρυγα του Σουέζ, "τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ (Μπαμπ αλ Μαντάμπ) είναι από τα πιο στρατηγικά στενά στον κόσμο, και το Ιράν έχει τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσει μια απόλυτα αξιόπιστη απειλή εναντίον του", προειδοποίησε η πηγή.

"Εάν ο εχθρός επιχειρήσει χερσαία επίθεση στα ιρανικά νησιά ή οπουδήποτε αλλού στην επικράτειά μας, ή εάν επιδιώξει να βλάψει το Ιράν με ναυτικές ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θα ανοίξουμε και άλλα μέτωπα σαν 'έκπληξη'", πρόσθεσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρήσουν να καταλάβουν το στρατηγικής σημασίας ιρανικό νησί Χαργκ, απ' όπου φεύγει περίπου το 90% των εξαγωγών αργού του Ιράν, ώστε να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.