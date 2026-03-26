Ιρανός αξιωματούχος: Μια χερσαία επέμβαση του εχθρού θα είναι δαπανηρή και επικίνδυνη

«Ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι ένας χερσαίος πόλεμος θα είναι πιο επικίνδυνος, πιο δαπανηρός και ανεπανόρθωτος για αυτόν», δήλωσε ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του ιρανικού στρατού, Ταξίαρχος Αλί Τζαχανσάχι, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φοιτητών (ISNA).

«Όλες οι κινήσεις του εχθρού στα σύνορα παρακολουθούνται και είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο», δήλωσε ο Τζαχανσάχι, προσθέτοντας ότι «κάθε σπιθαμή της γεωγραφίας του Ιράν προστατεύεται».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News ανέφερε επίσης την Πέμπτη ότι «ιρανικές ειδικές δυνάμεις και αντάρτικες μονάδες» είναι έτοιμες να ασκήσουν ένα «οδυνηρό πλήγμα στους Αμερικανούς» καθώς ο πόλεμος ενδεχομένως κλιμακώνεται, επικαλούμενο έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Όλα αυτά καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης αμερικανικών στρατευμάτων για την κατάληψη του μικροσκοπικού νησιού Χαργκ στον βορειοανατολικό Περσικό Κόλπο ως μοχλό πίεσης έναντι των Ιρανών για να τους εξαναγκάσει να ανοίξουν ξανά τα Στενάτου Ορμούζ, ανέφερε το CNN.

Το Ιράν έχει στήσει παγίδες και έχει μετακινήσει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και αεράμυνες στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ για την ανάληψη του ελέγχου του νησιού, σύμφωνα με πολλά άτομα που γνωρίζουν τις αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για το θέμα.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι θα υπήρχαν σημαντικοί κίνδυνοι σε μια τέτοια χερσαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού απωλειών από Αμερικανούς.