Μην χαθεί η ευκαιρία: Η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να γίνει στρατηγικός διαμετακομιστικός κόμβος

Η Θεσσαλονίκη λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η πόλη βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και αποτελεί τη φυσική πύλη των Βαλκανίων, αλλά και προς την Κεντρική Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, της δίνει σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων μεγάλων πόλεων που διαδραματίζουν ρόλο στον διαμετακομιστικό κλάδο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με λιμένα, σε συνδυασμό με τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, την καθιστούν κρίσιμο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής.

