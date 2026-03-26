Times of Israel: Οι ΗΠΑ προσανατολίζονται σε χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Αξιωματούχος από μία από τις χώρες που μεσολαβούν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε στους Times of Israel ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει προς μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν, με την Ουάσιγκτον να εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα υποκύψει υπό τέτοια στρατιωτική πίεση.

Ο ίδιος αξιωματούχος, με άμεση γνώση των προσπαθειών, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ιδιωτικά πως το Ιράν δύσκολα θα αποδεχθεί τις παραχωρήσεις του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων και έχουν ήδη αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή, με στόχο, κατόπιν εντολής Τραμπ, την κατάληψη της νήσου Χαργκ.

Δεύτερος αξιωματούχος από χώρα που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση προειδοποίησε ότι, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να καταλάβουν το νησί, η διατήρηση του ελέγχου του για μεγάλο χρονικό διάστημα θα απαιτήσει σημαντικά περισσότερα στρατεύματα και παρατεταμένες επιχειρήσεις, πολύ πέραν των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει παρουσιάσει η Ουάσιγκτον στο κοινό.

Παρότι το Σάββατο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι βρίσκονται μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Και οι δύο αξιωματούχοι από χώρες που μεσολαβούν εκτιμούν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι πιθανό να υποχωρήσει, ακόμη κι αν πραγματοποιηθεί χερσαία επιχείρηση.

Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το Ιράν ενδέχεται πλέον να αποδεχθεί όρους που δεν ήταν διατεθειμένο να δεχθεί πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μεταθέτει έως την Παρασκευή την προθεσμία που είχε θέσει στο Ιράν για να αποδεχθεί την πρότασή του των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν εκστρατεία κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή γύρω από τη νέα αυτή προθεσμία.

