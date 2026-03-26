Αξιωματούχος ΗΑΕ: Η εργαλειοποίηση των Στενών του Ορμούζ είναι οικονομική τρομοκρατία

Ο Σουλτάν αλ-Τζάμπερ, στέλεχος πετρελαίου των ΗΑΕ, ο οποίος ηγείται της τεράστιας κρατικής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, σκληραίνει τη ρητορική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο ένα μήνα.

«Η εργαλειοποίηση των Στενών του Ορμούζ δεν αποτελεί πράξη επιθετικότητας εναντίον ενός έθνους», λέει ο αλ-Τζάμπερ σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον.

«Είναι οικονομική τρομοκρατία εναντίον κάθε καταναλωτή, κάθε οικογένειας που εξαρτάται από προσιτή ενέργεια και τρόφιμα.

Όταν το Ιράν κρατά όμηρο το Ορμούζ, κάθε χώρα πληρώνει τα λύτρα, στην βενζινάδικο, στο παντοπωλείο και στο φαρμακείο.

Δεν μπορεί να επιτραπεί σε καμία χώρα να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Όχι τώρα. Όχι ποτέ».