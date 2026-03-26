Ιράν: Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για επιβολή διοδίων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Το κοινοβούλιο του Ιράν επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την επιβολή τελών που φέρεται να χρεώνει σε ορισμένα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim, αμφότερα με σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, επικαλούνται τον βουλευτή Mohammadreza Rezaei Kouchi ο οποίος είπε ότι «το κοινοβούλιο επιδιώκει ένα σχέδιο για την επίσημη κωδικοποίηση της κυριαρχίας, του ελέγχου και της εποπτείας του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ, δημιουργώντας παράλληλα μια πηγή εσόδων μέσω της είσπραξης τελών».

«Αυτό είναι απολύτως φυσικό, όπως ακριβώς τα εμπορεύματα πληρώνουν τέλη διέλευσης όταν διέρχονται από άλλους διαδρόμους, έτσι και τα Στενά του Ορμούζ είναι ένας διάδρομος», φέρεται να είπε «Εμείς παρέχουμε την ασφάλειά του και είναι φυσικό τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα να πληρώνουν τέτοια τέλη».

Το Στενά του Ορμούζ θεωρούνται διεθνής πλωτή οδός ανοιχτή σε όλες τις θαλάσσιες μεταφορές και η επιβολή τελών θα έβαζε τέλος σε αυτό και πιθανότατα θα αντιμετωπιστεί σθεναρά από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους.