Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή για 26η ημέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ «τεράστια επιτυχία», διατάσσοντας παράλληλα 3.000 επιπλέον στρατιώτες να ενισχύσουν τις δυνάμεις της περιοχής σύμφωνα με την WSJ. Την ίδια στιγμή Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ πύραυλος έπληξε και το Αμμάν της Ιορδανίας, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των χωρών που στοχοποιεί η Τεχεράνη. Συνεχής ενημέρωση.

Παράλληλα, το βράδυ της Τρίτης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη, συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ηγεσία και οι στρατιωτικές δομές του Ιράν έχουν πληγεί σοβαρά, ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του, δήλωσε ότι σε απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις νωρίτερα στο Τελ Αβίβ, θα ελέγχει μια «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολάχ. Σημειώνεται, ότι τα ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ είχαν ως αποτέλεσμα των τραυματισμό έξι ατόμων.

Επιπλέον, η τιμή του Brent, υποχώρησε ελαφρώς κατά 4,48% στα 95.74 δολάρια το βαρέλι μετά την εκτόξευση του πάνω από τα 100 δολάρια την Τρίτη.

Αν τα στενά παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά έως το τέλος Απριλίου, το Brent θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τη Macquarie.

Σημειώνεται πως το βράδυ της Τρίτης το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, ανέφερε πως ο Τραμπ έχει δώσει στο Ιράν ένα σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

02:28 Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ



Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 αναφέρει σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Κιριάτ Σμόνα και τις γύρω περιοχές μετά από εκτόξευση βλήματος από τον Λίβανο.

Ένα υπό κατασκευή σπίτι υπέστη ζημιές, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ynet, προσθέτοντας ότι το περιστατικό έληξε χωρίς θύματα.

02:17 Ένα F-22 Raptor της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προετοιμάζεται για μια πολεμική πτήση κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Επική Οργή»

A U.S. Air Force F-22 Raptor prepares for a combat flight during Operation Epic Fury, March 15. pic.twitter.com/GbUmbWEDRv — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2026

02:13 Βίντεο από τις νέες επιθέσεις στην Τεχεράνη

Iranian reports of Israeli strikes in the past hour in Tehran (including central Tehran), Karaj, Isfahan, Shiraz (in the area of the Airport) and Khorramshahr. https://t.co/svEuaiXWuJ pic.twitter.com/K5XQZLjJaI — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 25, 2026

02:00 Πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ



Προηγήθηκε πυραυλική επίθεση.



Δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ φλέγεται, καθώς έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταστροφή είναι μόνο υλική» και «δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε η υπηρεσία μέσω X.

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τις εγκεκριμένες διαδικασίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και ομάδες πυροσβεστών και αρμόδιες αρχές επενέβησαν για την κατάσβεση της φωτιάς», σημείωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αμπντουλά αλ Ράτζι.

01:46 Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στην Ιορδανία



Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αμμάν της Ιορδανίας .Πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο ότι έγινε αναχαίτιση πυραύλου τμήμα του οποίου κατέπεσε στα νοτιοανατολικά. Δεν υπάρχουν τραυματίες.

01:45 Κατέρρευσε κτίριο μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο Μπνέι Μπρακ, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφού οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.



01:40 Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ επανέλαβε τη στήριξη στη Σαουδική Αραβία εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων στην περιοχή και ενημέρωσε τον Σαουδάραβα διάδοχο για την ανάπτυξη περαιτέρω αμυντικού στρατιωτικού εξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, ήταν αποτρόπαιες», δήλωσε ο Στάρμερ.

01:35 Οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν την Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι πλήττει στόχους στηνΤεχεράνη, λίγο μετά την ανακοίνωση ότι μια ομοβροντία πυραύλων είχε εκτοξευθεί προς το Ισραήλ από το Ιράν. «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει ένα κύμα επιθέσεων που στοχεύουν υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», έγραψαν οι IDF στο Χ.

צה"ל החל לתקוף תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן



צה"ל החל לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 24, 2026

01:25 CNN: Οι Ιρανοί προτιμούν να διαπραγματευτούν με τον Βανς

Ιρανοί εκπρόσωποι έχουν γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν επιθυμούν να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με όσα ανέφερε το CNN.

Όπως προσθέτει το αμερικανικό δίκτυο, οι Ιρανοί θα προτιμούσαν να συνεργαστούν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με δύο πηγές της περιοχής.

01:15 Το Ισραήλ «δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέει ο απεσταλμένος του ΟΗΕ



Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η χώρα του δεν συμμετέχει στις φερόμενες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες εικάζεται ότι θα διεξαχθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ο Ντάνον δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους του ΟΗΕ ότι οι ΗΠΑ, μαζί με το Ισραήλ, συνεχίζουν να χτυπούν «στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

01:08 IDF: Σε εξέλιξη επίθεση σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη

01:05 Καναδάς: Άμεσος τερματισμός των επιθέσεων της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του Καναδά κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η κλιμάκωση της έντασης επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή.

00:45 Times of Israel: Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ για το σχέδιο ανακωχής

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ για το σχέδιό της των 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν το υποβάλει στους Ιρανούς, όπως δήλωσε στο The Times of Israel ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που είναι ενήμερος για το θέμα, μετά την αναφορά του Channel 12 σχετικά με το σχέδιο σήμερα το απόγευμα.

Ο αξιωματούχος επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες του σχεδίου που παρουσιάζονται στην αναφορά, εκφράζοντας παράλληλα σκεπτικισμό ως προς το αν το Ιράν θα συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, παρά τον αισιοδοξία που εκφράζουν οι ΗΠΑ σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου.

Ο αξιωματούχος επιβεβαιώνει επίσης ότι η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ πριν από τις διαπραγματεύσεις της με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες ξεκίνησαν την Κυριακή, χωρίς να διευκρινίσει πόσο νωρίτερα.

00:25 Associated Press: Οι ΗΠΑ θα στείλουν περίπου 1.000 στρατιώτες από μια αερομεταφερόμενη μονάδα του Στρατού στη Μέση Ανατολή

00:22 Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Οι περιοχές βάσεων του Βασιλείου δεν ήταν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι περιοχές βάσεων του Βασιλείου δεν ήταν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ όπως πρόσθεσε «δεν έχουμε σχέδια να το αλλάξουμε αυτό».

00:20 The Telegraph: Η Κύπρος απαιτεί νέα συμφωνία ασφαλείας για τις βρετανικές βάσεις

Σύμφωνα με τη The Telegraph η Κύπρος απαιτεί νέα συμφωνία ασφαλείας για τις βρετανικές βάσεις μετά την επίθεση με drone από το Ιράν σε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί

00:15 Δείτε βίντεο: Επίθεση με drone στο Ερμπίλ του Ιράκ

⚡️From the drone attack on a building in Erbil pic.twitter.com/VeWZwLLWjd — War Monitor (@WarMonitors) March 24, 2026

23:56 Το Ισραήλ ζήτησε την εκκένωση περιοχών στα νότια προάστια της Βηρυτού



Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου