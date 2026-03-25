Σάαρ: Η Χεζμπολάχ έχει πλήξει το Ισραήλ πάνω από 3.500 φορές τις τελευταίες 20 ημέρες

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να χαρακτηρίσει επίσημα τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση, σε επιστολή προς το όργανο που κοινοποίησε το γραφείο του.

«Η Χεζμπολάχ έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 3.500 επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν την εκτόξευση ρουκετών, πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ», γράφει ο Σαάρ στην επιστολή, εν μέσω εντατικών συγκρούσεων με την τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τους times of Israel, καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει τη Χεζμπολάχ, να την χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, να ασκήσει πίεση στον Λίβανο να την αφοπλίσει σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και να καταστήσει το Ιράν υπεύθυνο για τη στήριξη της ομάδας.

Εν μέσω των διεθνών ανησυχιών σχετικά με τα ισραηλινά σχέδια για επέκταση των χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων στον Λίβανο, ο Σαάρ τονίζει ότι «το Ισραήλ δεν θα δεχτεί παραβιάσεις της κυριαρχίας του και επιθέσεις εναντίον του και των πολιτών του και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Προσθέτει ότι στις στοχευμένες επιχειρήσεις των IDF κατά της Χεζμπολάχ από την έναρξη της εκστρατείας, «εκατοντάδες τρομοκράτες έχουν εξουδετερωθεί, μεταξύ άλλων μέσω ακριβείας χτυπημάτων εναντίον ανώτερων διοικητών της Χεζμπολάχ, βασικών ηγετών της ελίτ δύναμης Ραντβάν και ιρανών πρακτόρων που εμπλέκονταν στον σχεδιασμό επικείμενων επιθέσεων εναντίον ισραηλινών αμάχων».

