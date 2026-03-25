Ράλι σε χρυσό και ασήμι μετά τις δηλώσεις Τραμπ και την πτώση των τιμών στο πετρέλαιο

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν την Τετάρτη, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε να μετριαστούν οι ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον επεξεργάζεται πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 2,56% στα 4.588 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Απρίλιο αυξήθηκαν πάνω από 4%, φτάνοντας τα 4.597,7 δολάρια ανά ουγγιά, σύμφωνα με το CNBC.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν «βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται ότι υπάρχουν άμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι αποφάσισε να κάνει πίσω από την πρόσφατη απειλή του για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές «λόγω του γεγονότος ότι διαπραγματευόμαστε».

«Μας μιλούν και μιλούν λογικά», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε να εξηγήσει περαιτέρω τη στάση του.

Ράλι σημειώνεται επίσης και στο ασήμι, καθώς αυξάνει 5,69% στα 73,52 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τα σχόλια του Τραμπ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent κατέγραψαν πτώση περίπου 6% στα 98,31 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate σημείωσαν πτώση περίπου 5%, στα 87,65 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, υποχώρησε κατά 0,17% στις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης.

Ωστόσο, οι τιμές του χρυσού παραμένουν περίπου 17% χαμηλότερα από το υψηλό που σημείωσαν στα τέλη Ιανουαρίου.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τα ιστορικά πρότυπα, επισημαίνοντας τις αυξημένες προσδοκίες για τα επιτόκια και τη μεταβλητότητα των αγορών ως βασικούς παράγοντες πίσω από την πτώση.

«Δεν θεωρούμε ότι η πτώση είναι εκπληκτική με βάση το υπάρχον πλαίσιο αποτίμησης», δήλωσε ο συν-επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας, Ντάαν Στρόιβεν. Τόνισε ότι οι αυξανόμενες προσδοκίες για τα επιτόκια έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση των επενδυτών, ιδιαίτερα μέσω των ETFs που βασίζονται στον χρυσό, τα οποία είναι «πολύ ευαίσθητα στα επιτόκια».

Επεισόδια έντονης πίεσης στις αγορές μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τον χρυσό, καθώς οι επενδυτές που αντιμετωπίζουν margin calls τείνουν να πωλούν χρυσό μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ο Στρόιβεν.

Πρόσθεσε επίσης ότι η πρόσφατη άνοδος του χρυσού έχει ξεπεράσει τα θεμελιώδη μεγέθη, με μέρος της διόρθωσης να αντανακλά «μια κάποια επιστροφή στην κανονικότητα».

Ωστόσο, η Goldman διατηρεί μια δομικά ανοδική προοπτική, προβλέποντας ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.400 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, με στήριξη από τη συνεχιζόμενη αγορά από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν προς περιουσιακά στοιχεία με «χαμηλότερους γεωπολιτικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους».