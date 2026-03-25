Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ: «Απίθανο» το Ιράν να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Νιρ Μπαρκάτ, εξέφρασε την άποψη ότι είναι απίθανο το Ιράν να αποδεχτεί το σχέδιο που φέρεται να έχει υποβάλει η αμερικανική κυβέρνηση, περιγράφοντάς το ως «όμορφο στα χαρτιά», αλλά χρειάζεται εγγυήσεις για να εφαρμοστεί.

Το καθεστώς του Ιράν «δεν πρόκειται να αλλάξει», είπε, και οι κύριοι στόχοι του Ισραήλ για τον πόλεμο είναι να αφήσει το Ιράν «χωρίς πυρηνικά, χωρίς πυραύλους και χωρίς αντιπροσώπους».



«Εάν φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο αύριο, είτε με το να υψώσουν λευκή σημαία είτε με την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα δεσμεύονται, είτε θα χρειαστούμε επιπλέον πλήγματα στο καθεστώς του Ιράν – συμπεριλαμβανομένου αυτού που, πιστεύω, σχεδιάζει ο Πρόεδρος Τραμπ… Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχουν κοινή άποψη για αυτούς τους στόχους και θα τους επιτύχουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», είπε μιλώντας στο .

«Από τη μία πλευρά, ίσως ο Τραμπ να προχωρά σε συνομιλίες, αλλά από την άλλη μεταφέρει στρατεύματα στην περιοχή, και ουσιαστικά λέει στον ιρανικό λαό ότι μιλάμε σοβαρά» ανέφερε.

«Πιστεύω ότι στο τέλος αυτού του γύρου, θα επιτύχουμε τους στόχους, με ή χωρίς συμφωνία» προσέθεσε ο Ισραηλινός υπουργός.

Ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν με το σχέδιο, λέγοντας: «Ας το αφήσουμε ασαφές».

Οι 5 όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

«Το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο όταν αποφασίσει να το πράξει και όταν πληρωθούν οι δικοί του όροι», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δεν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις πριν από αυτό».

«Οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του», δήλωσε ο αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας την πρόταση των ΗΠΑ ως «υπερβολική».

Ο αξιωματούχος περιέγραψε τις απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διακοπή των επιθέσεων και των δολοφονιών, εγγυήσεις κατά μελλοντικών συγκρούσεων, αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου, τερματισμό των μαχών σε όλα τα μέτωπα που εμπλέκουν συμμαχικές ομάδες, καθώς και αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters ότι το Πακιστάν παρέδωσε πρόταση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη και ότι η Τουρκία ή το Πακιστάν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τόποι διεξαγωγής πιθανών συνομιλιών.

