Πάνω από 200 τραυματίες στο Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο
AP Photo/Ohad Zwigenberg
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Πάνω από 200 τραυματίες στο Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο

25/03/2026 • 10:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
25/03/2026 • 10:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 204 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο, εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών με το Ιράν.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, συνολικά 5.045 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Από αυτούς, 120 παραμένουν νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων 12 σε σοβαρή κατάσταση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ