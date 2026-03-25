Με τις πιθανότητες για διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠA και του Ιράν να αυξάνονται, οι IDF πραγματοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις εναντίον των τρομοκρατών.

Βασικοί στόχοι του Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι NYT, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο άτομα που έχουν ενημέρωση για το θέμα, είναι η εξάλειψη της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν μπορεί να αναπτύξει πυρηνικό όπλο και η δημιουργία των συνθηκών υπό τις οποίες ο ιρανικός λαός θα μπορούσε να εξεγερθεί εναντίον της κυβέρνησής του.

«Αν δεν επιτύχετε τους τρεις στόχους, δεν θα μπορέσετε να τερματίσετε τον πόλεμο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μποάζ Μπισμούθ, μέλος του κόμματος του κ. Νετανιάχου και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στο Κοινοβούλιο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση πίστευε ότι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν εξασφάλιζε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων θα περιορίζονταν επαρκώς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε την εντολή να επιταχυνθούν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης συνάντησης την Τρίτη, βαθιά κάτω από το έδαφος, στα έγκατα του στρατιωτικού αρχηγείου του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

Αυτό συνέβη μετά από ενημερώσεις από ανώτερους διοικητές, μεταξύ των οποίων οι αρχηγοί της πολεμικής αεροπορίας και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, σχετικά με τους στόχους που θα μπορούσαν ακόμη να χτυπηθούν, όπως ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ επεκτείνει τη «ζώνη ασφαλείας» στο Λίβανο

Στο μεταξύ, την Τετάρτη το απόγευμα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν «συνεχίζεται με πλήρη ένταση, παρά όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης», κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επικεφαλής τοπικών αρχών από περιοχές κοντά στα βόρεια σύνορα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απειλή εισβολής στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ «δεν υφίσταται πλέον», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δημιουργεί μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας στο Λίβανο, με στόχο την απομάκρυνση της απειλής από αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα της Χεζμπολάχ.

«Έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που αποτρέπει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα» δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Επεκτείνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή από τους αντιαρματικούς πυραύλους και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας».

ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי רשויות מקו העימות:



"סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל כדי לשנות את המצב בלבנון מן היסוד" pic.twitter.com/1oNw7JdCa0 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) March 25, 2026

Όπως ανέφερε, η τρέχουσα προτεραιότητα είναι «η αποδόμηση της Χεζμπολάχ».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα ώστε να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον Λίβανο», τόνισε.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η δέσμευση του Ισραήλ για την προστασία των Δρούζων στη Συρία «παραμένει σε ισχύ».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.