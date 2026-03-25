Η Ιερουσαλήμ εκφράζει ανησυχία ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός με το Ιράν ακόμη και από το προσεχές Σάββατο, πριν ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις με την Τεχεράνη σχετικά με την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως αναμεταδίδει το Times of Israel, σε απάντηση, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει καταρτίσει το τελευταίο 24ωρο σχέδιο που δίνει προτεραιότητα σε στόχους εντός του Ιράν, επιδιώκοντας «μέγιστα αποτελέσματα» πριν από ενδεχόμενη αμερικανική πίεση για παύση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

«Η πιθανότητα μιας λεπτομερούς και συνολικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει χαμηλή, ωστόσο ένα πιο γενικό πλαίσιο συμφωνίας είναι εφικτό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ισραηλινή προετοιμασία», ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο δίκτυο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζητά το ζήτημα σε σύσκεψη με ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, ο αρχηγός των Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, καθώς και υπουργοί και μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού, προστίθεται στην αναφορά.

Το πλήρες υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται επίσης να συνεδριάσει αργότερα εντός της ημέρας.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο συμπληρώνεται η τέταρτη εβδομάδα της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, για την οποία η Ουάσιγκτον είχε θέσει χρονικό ορίζοντα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι είναι «πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της επιχείρησης».