CNN: Το Ισραήλ ανησυχεί για μία πιθανή 30ήμερη κατάπαυση πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν

Την έντονη ανησυχία της ισραηλινής κυβέρνησης προκαλούν πληροφορίες που θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζουν την κήρυξη μονομερούς εκεχειρίας διάρκειας ενός μηνός, με στόχο τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η Ουάσινγκτον φαίνεται να κλιμακώνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης, γεγονός που θέτει το Τελ Αβίβ σε κατάσταση επιφυλακής.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει το συμβούλιο ασφαλείας το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις. Πριν από την κρίσιμη αυτή συνεδρίαση, ο Ισραηλινός ηγέτης θα πραγματοποιήσει περιορισμένης κλίμακας διαβουλεύσεις με τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της χώρας, αναζητώντας την κατάλληλη απάντηση στις αμερικανικές κινήσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται μια πρόταση 15 σημείων που απέστειλαν οι ΗΠΑ προς την Τεχεράνη, η οποία στοχεύει στην οριστική παύση των εχθροπραξιών, αλλά φαίνεται να έχει απορριφθεί από το Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία του πλαισίου χαρακτηρίζονται ως «θετικά» για τα ισραηλινά συμφέροντα, ειδικά όσα αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη δράση των πληρεξουσίων του στην περιοχή, το Ισραήλ παραμένει εξαιρετικά σκεπτικό για την πιθανότητα επίτευξης μιας ουσιαστικής συμφωνίας.

Ισραηλινές πηγές επισημαίνουν ότι το μέγιστο που φαίνεται διατεθειμένο να προσφέρει το Ιράν δεν αγγίζει ούτε στο ελάχιστο τις απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς. Η απόσταση μεταξύ των δύο μερών παραμένει χαοτική, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση στο Τελ Αβίβ ότι μια προσωρινή εκεχειρία ίσως απλώς προσφέρει χρόνο στην Τεχεράνη χωρίς πραγματικά ανταλλάγματα.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ παραμένει σε πλήρη λειτουργία, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ να εγκρίνουν πρόσθετους στόχους εντός της ιρανικής επικράτειας.

Στρατιωτικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κοινή στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ–Ισραήλ, παρά τις διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή