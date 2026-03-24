Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται για 25η ημέρα η Μέση Ανατολή, με το Τελ Αβίβ να συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό και στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, στοχεύοντας υποδομές της Χεζμπολάχ, ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετώπισαν νέα ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ. Παράλληλα, σύμφωνα με την WSJ, χιλιάδες πεζοναύτες θα φτάσουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή.

Το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει πως το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια ημέρα μετά την πτώση της κατά 10% σε αντίδραση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν

Σημειώνεται ότι νέο αυστηρό μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, τονίζοντας ότι έχουν περιθώριο πέντε ημερών για να καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση του ότι μπορούν να προκύψουν καλά αποτελέσματα από τις επαφές Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «παγώνει» για πέντε ημέρες τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για «fake news».

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ νωρίς την Τρίτη, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος τόνισε ότι η επίθεση στόχευε το βόρειο τμήμα της χώρας και ότι οι ισχυρές αντιαεροπορικές του δυνάμεις «εργάζονται για να αναχαιτίσουν την απειλή»

Λίγα λεπτά αργότερα, μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Magen David Adom δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα μετά την επίθεση, αλλά απέστειλαν διασώστες σε μια περιοχή όπου υπήρξε αναφερόμενη πρόσκρουση.

Η Wall Street Journal γράφει ότι χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν την Παρασκευή στη Μέση Ανατολή, ήτοι την ίδια ημέρα που λήγει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν για συμφωνία.

Το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει πως το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια ημέρα μετά την πτώση της κατά 10% σε αντίδραση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν

07:33 Φιλιππίνες: Πιθανή η καθήλωση των αεροσκαφών λόγω έλλειψης καυσίμων



Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου έχει επηρεάσει και τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, η καθήλωση των αεροπλάνων στις Φιλιππίνες είναι ένα από τα σενάρια που επεξεργάζεται ο πρόεδρος της χώρας.

The Philippines has allowed the temporary and limited use of a cheaper but dirtier type of fuel to ensure supply as it finds ways to cope with the impact of the Middle East crisis. https://t.co/PdVyxV1Vhm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 22, 2026

Προ ημερών οι Φιλιππίνες είχαν αποφασίσει την προσωρινή χρήση ενός φθηνότερου αλλά όχι κατάλληλου τύπου καυσίμου για τις αεροπορικές μεταφορές, λύση που όπως τελικά φαίνεται ότι δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

07:22 Πτώση άνω του 4% για το ασήμι - Υποχωρεί ο χρυσός για 10η μέρα με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή



Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν για δέκατη διαδοχική συνεδρίαση στις ασιατικές συναλλαγές της Τρίτης, καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι διεξήγαγε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει περαιτέρω πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραφε πτώση 1,81% στα 4.327,17 δολάρια ανά ουγγιά στις 07:11 ώρα Ελλάδας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1,87% στα 4.356,54 δολάρια.

Μεταξύ των άλλων πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι υποχώρησε κατά 4,17% στα 66,44 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε πτώση 2,1% στα 1.824,60 δολάρια ανά ουγγιά.

07:13 Το Ισραήλ διεξήγαγε επτά αεροπορικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στον νότιο τομέα της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τουλάχιστον επτά αεροπορικά πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, μετέδωσε νωρίς το πρωί το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο νότιος τομέας της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος θεωρείται προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ, προσκείμενης στο Ιράν, είχε ήδη βομβαρδιστεί τουλάχιστον μια φορά χθες το βράδυ.

06:50 WSJ: Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πλησιάζουν σε ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να βρίσκονται πιο κοντά στην ενεργό συμμετοχή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και εντείνεται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα κράτη του Κόλπου «πλησιάζουν σταδιακά» σε έναν πιο ενεργό ρόλο στη σύγκρουση, μετά την απόφαση του Ριάντ να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση αεροπορικής βάσης εντός των συνόρων του.

Πηγή που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμά ότι «είναι θέμα χρόνου» πριν η Σαουδική Αραβία εμπλακεί άμεσα στον πόλεμο, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως η υπομονή της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις «δεν είναι ανεξάντλητη».

06:22 Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με το Reuters

Το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε μετά την ανίχνευση νέων εισερχόμενων πυραύλων από το Ιράν από τον στρατό, ανέφερε ο στρατός σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές», ανέφερε ο στρατός.

Ο στρατός έχει δώσει οδηγίες στο κοινό να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

06:10 Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ της Νότιας Κορέας με Αραγτσί

Ο ΥΠΕΞ της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, δήλωσε στο X ότι μίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, τη Δευτέρα το βράδυ και εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία» του για τον πόλεμο και τον αντίκτυπό του στην παγκόσμια οικονομία. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τσο ζήτησε αποκλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ, και προέτρεψε το Ιράν να λάβει «προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή πλοήγηση» μέσω της πλωτής οδού.

Ο Τσο ζήτησε επίσης από το Ιράν να διασφαλίσει την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται στο στενό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν και λειτουργούν από νοτιοκορεατικές εταιρείες.

06:07 Το Ιράν ανακοινώνει πως εκτοξεύτηκε «νέο κύμα πυραύλων» εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

05:45 Αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό



Το Ισραήλ πραγματοποίησε επτά αεροπορικές επιδρομές στη νότια Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου

05:30 CENTCOM: Αεροπορικές επιχειρήσεις σε πλήρη εξέλιξη με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιχειρήσεις με αφετηρία το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN 72) συνεχίζονται, υποστηρίζοντας την επιχείρηση «Επική Οργή».

Το αεροπλανοφόρο πλέει στους περιφερειακούς θαλάσσιους χώρους, παρέχοντας πλατφόρμα για συνεχή αεροπορική κάλυψη και επιτήρηση, στο πλαίσιο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Flight operations aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) continue in support of Operation Epic Fury, as the aircraft carrier sails across regional seas. pic.twitter.com/qb68B132ju — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2026

04:40 Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια ημέρα μετά την πτώση της κατά 10% σε αντίδραση στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει νέες επιθέσεις στο Ιράν, καθώς ο ίδιος χαιρέτισε τις «πολύ καλές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το Brent αυξήθηκε κατά 2,9% στα 102,84 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 3,5% στα 91,20 δολάρια.

04:20 Το Ισραήλ καταγγέλλει νέο κύμα πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι περισσότεροι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για την αναχαίτιση της επίθεσης.

03:05 Politico: Ο Τραμπ εξετάζει τον Γκαλιμπάφ ως πιθανό διαπραγματευτή και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν



Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διακριτικά τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου ως πιθανό εταίρο — ή ακόμη και ως μελλοντικό ηγέτη —, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδοτεί μια στροφή από τη στρατιωτική πίεση προς μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

02:45 Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν



Οι Aρχές έχουν πει στους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», σε αυτήν την τρίτη ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού τις τελευταίες τέσσερις ώρες στο Μπαχρέιν.

02:40 Σειρήνες ηχούν στη Δυτική Γαλιλαία εν μέσω εκτοξεύσεων ρουκετών από τη Χεζμπολάχ

Σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Γαλιλαίας εν μέσω εκτοξεύσεων ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο

02:15 Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα στο Ιράκ

Aεροπορικό πλήγμα στο δυτικό Ιράκ αποδιδόμενο στις ΗΠΑ εξουδετέρωσε επτά τρομοκράτες των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης», PMF), συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τάξεις της.

Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.

Η συμμαχία είναι πλέον τυπικά ενταγμένη στον ιρακινό τακτικό στρατό, ωστόσο ορισμένες παρατάξεις της προσκείμενες στην Τεχεράνη θεωρείται πως δρουν αυτόνομα.

Σε ανακοίνωσή της, η PMF επιβεβαίωσε ότι ο Σαάντ Ντουάι αλ-Μπάιτζι, διοικητής της στην επαρχία Άνμπαρ, ήταν μεταξύ των νεκρών.

02:10 Ρωσία: Απομάκρυνση προσωπικού από το πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν στο Μπουσέρ



Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας, Rosatom, δήλωσε ότι θα απομακρύνει περισσότερους εργαζόμενους από το ρωσικής κατασκευής πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, αλλά θα παραμείνουν κάποιοι εκεί.

01:52 Ζημιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ισφάχαν μετά από επίθεση

Βλήμα χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου ο οποίος τροφοδοτεί έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Χορραμσάρ στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με το πρακτορείο προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.



01:47 Κουβέιτ: Εκτός λειτουργίας τέθηκαν επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Το υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ αναφέρει ότι επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις.

01:40 Έκρηξη στην Ιερουσαλήμ μετά από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Ιερουσαλήμ νωρίς το πρωί της Τρίτης, μετά από δύο διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κτίριο και να σημάνει συναγερμός στις ισραηλινές αρχές.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέστειλε άμεσα δυνάμεις έρευνας και διάσωσης σε πληγείσα περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας, έπειτα από αναφορές για πρόσκρουση πυραύλου.

Λίγα λεπτά μετά τη δεύτερη προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση, δημοσιογράφοι άκουσαν ισχυρή έκρηξη στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι πολίτες μπορούσαν πλέον να εξέλθουν από τα καταφύγια, ενώ οι διασώστες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom καταγράφει τις ζημιές σε κτίριο, με εμφανή καταστροφή σε όροφο και συντρίμμια διασκορπισμένα στο έδαφος. Σύμφωνα με τους διασώστες, ένας άνδρας περίπου 30 ετών τραυματίστηκε ελαφρά, πιθανότατα από θραύσματα.

Update from several reported scenes in northern Israel - one person in mild condition with a shrapnel injury, and a number of others being treated for anxiety symptoms. — Magen David Adom (@Mdais) March 23, 2026

01:28 Σπίτι σε προάστιο της Χάιφα υπέστη ζημιές από ιρανικά πυρομαχικά διασποράς



Ζημιές προκλήθηκαν σε ένα σπίτι στο προάστιο Νεσέρ της Χάιφα από πυρομαχικά διασποράς που προκλήθηκαν από την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.



Σύμφωνα με τους Times of israel δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

⚠️ IRAN CLUSTER-WARHEAD BALLISTIC MISSILE HITS HAIFA AREA AS U.S.-IRAN CONTACTS AND MILITARY PREPARATIONS CONTINUE



🔴 CLUSTER MUNITION IMPACT IN NORTHERN ISRAEL: One of the ballistic missiles launched by Iran toward the Haifa area carried a cluster bomb warhead, according to… pic.twitter.com/PyPPfRn9jp — Israel Realtime (@IsraelRealtime) March 23, 2026

01:12 Βάση του στρατού της Συρίας γίνεται στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ



Ο στρατός των συριακών de facto αρχών επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι βάση του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έγινε στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ· αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας πρόσαψε την ευθύνη για την ενέργεια σε ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν.

«Μια από τις στρατιωτικές βάσεις μας (...) στην επαρχία Χασάκα έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους», ανέφερε ανακοινωθέν του στρατού.

Στην παραμεθόρια περιοχή Ράμπια, στο βόρειο Ιράκ, «ιρακινή οργάνωση εκτόξευσε επτά ρουκέτες (...) προς την κατεύθυνση βάσης στην περιοχή Χασάκα», δήλωσε νωρίτερα ιρακινός αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράμπια, διευκρίνισε.

Η βάση που μπήκε στο στόχαστρο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα από αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

01:10 Το Ιράν διαψεύδει επίθεση με πυραύλους στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και καταγγέλλει «ισραηλινή προβοκάτσια»



Το Ιράν αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

01:01 Το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε δύο μέλη της Χαζμπολάχ στο νότιο Λίβανο



Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε δύο μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, κατά τις ισραηλινές επιδρομές που πλήττουν απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, στην πρώτη επίθεση στο προπύργιο της τρομοκρατικής οργάνωσης εδώ και μέρες.

Νωρίτερα είχε χτυπήσει την περιοχή Χαζμίε κοντά στη Βηρυτό, με το Ισραήλ να λέει ότι στόχευε ένα μέλος του βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «χτύπησε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» αφού είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια εκ των προτέρων.

כוחות צה"ל עצרו מחבלים חמושים מיחידת 'כוח רדואן' בדרום לבנון



לוחמי חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון.



במהלך פעילות של לוחמי החטיבה לאיתור אמצעי לחימה במרחב, הכוחות זיהו מספר מחבלים חמושים מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה שתכננו… pic.twitter.com/pyzJGLUhaw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 23, 2026

00:50 Το Κουβέιτ αναφέρει ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και Drone

Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προτρέποντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει επίσης ότι ο ήχος τυχόν εκρήξεων που ακούγονται είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.

00:40 Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε έντονη υποχώρηση, καθώς η πιθανότητα αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή μείωσε τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά ενέργειας. Το Brent υποχώρησε κατά 10,9%, κλείνοντας στα 99,94 δολάρια το βαρέλι, αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα κοντά στα 120 δολάρια που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα.



00:25 Ισραηλινές επιδρομές έπληξαν τη Βηρυτό, στόχος ακόμα μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι

Μόλις τις τελευταίες ώρες, σημειώθηκαν τρεις επιδρομές από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη με στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή να εκκενώσει.



Το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει «στρατιωτικές υποδομές» της Χεζμπολάχ.

مشهد للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل pic.twitter.com/2GUQa0l1iA — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) March 23, 2026

Υπήρξε μια άλλη επιδρομή που σκότωσε έναν Ιρανό διοικητή της δύναμης Quds έξω από τη Βηρυτό νωρίτερα στην περιοχή Χαζίμια, κάτι που επιβεβαιώθηκε από Λιβανέζους αξιωματούχους.

Μια σημαντική γέφυρα έγινε στόχος σήμερα και καταστράφηκε. Έξι από τις επτά κύριες γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Λιτάνι από το βόρειο τμήμα της χώρας προς το νότο έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί τις τελευταίες ημέρες.

🔴 Israeli forces struck bridges in south Lebanon, saying they were used by Hezbollah to cross the Litani River, stoking fears of a wider ground invasion 👇 pic.twitter.com/dX3GZNNLzi — FRANCE 24 English (@France24_en) March 23, 2026

00:22 Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που είχε ως στόχο το βόρειο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε νέα επίθεση με ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, που στοχεύει το βόρειο Ισραήλ.