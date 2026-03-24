«Kλιμάκωση ή ταπείνωση» (Ρ. Σίρεφ, πρώην διοικητής ΝΑΤΟ για Τραμπ)

Πάντα ο ισχυρότερος θέτει μια χρονική προθεσμία εντός της οποίας ο ασθενέστερος οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του, ειδάλλως θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα εναντίον του. Εννοείται πως ένας σοβαρός ηγέτης, πολύ δε περισσότερο ένας πλανητάρχης, τηρεί τους όρους του τελεσιγράφου του. Εκτός από ζήτημα ουσίας, είναι και θέμα κύρους και προσωπικού γοήτρου.

Οι 48 ώρες προθεσμία που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ πέρασαν, χωρίς να δει ο πλανήτης την επαπειλούμενη καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Απεναντίας διαβάσαμε για μια πενθήμερη παράταση του τελεσιγράφου λόγω των συνομιλιών που διεξάγουν οι δύο πλευρές. Βέβαια, η ιρανική πλευρά διέψευσε αυτή την είδηση και απέδωσε την υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου στον φόβο των ιρανικών αντιποίνων σε περίπτωση που ενεργοποιούσε το αρχικό του τελεσίγραφο.

Κυκλοφορεί από πολλές πλευρές η πληροφορία πως στο Ισλαμαμπάντ διεξάγονται ήδη σχετικές συνομιλίες, με το Ιράν να εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ. Ποιος είναι αυτός ο Ιρανός αξιωματούχος;

Από τους πιο σκληρούς του καθεστώτος, με άμεση πρόσβαση στους Χαμενεΐ και Σουλεϊμανί, όσο ζούσαν. Νέος έλαβε μέρος στον πόλεμο Ιράκ - Ιράν, στρατιώτης των Φρουρών της Επανάστασης και στη συνέχεια διετέλεσε αρχηγός της αστυνομίας, υπεύθυνος για χιλιάδες δολοφονίες αντιφρονούντων. Κατηγορείται ότι ενεπλάκη σε διάφορα οικονομικά σκάνδαλα και γενικώς θεωρείται πως είναι κάτοχος μεγάλης περιουσίας. Ιρανικοί κύκλοι της αντιπολίτευσης εκφράζουν πλέον τους φόβους τους μήπως ο Γκαλίμπαφ τελικά αποδειχθεί πως είναι κάτι σαν την Ροντρίγκεζ της Βενεζουέλας. Το σημειώνουμε αυτό.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το Ισραήλ τι κάνει; Βομβαρδίζει τα σημεία όπου βρίσκονται οι εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν. Μέχρι στιγμής οι IDF υποστηρίζουν πως από τους 470 εκτοξευτές έχουν καταστρέψει τους 330 και αναζητούν τους υπόλοιπους 140. Πάντως, όπως λένε, οι δυνατότητες των Ιρανών έχουν περιοριστεί σε δέκα εκτοξεύσεις πυραύλων την ημέρα. Συγχρόνως, ισραηλινοί δρόνοι πλήττουν σημεία ελέγχου των Μπασίτζ εντός της Τεχεράνης αποβλέποντας στην πλήρη αποδιάρθρωση αυτού του σώματος καταστολής.

Ήταν γνωστό εξ αρχής πως ο Τραμπ μπήκε στον πόλεμο χωρίς ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Στην ίδια πλευρά του στρατοπέδου ο Νετανιάχου είχε έναν συγκεκριμένο στόχο: να αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές κεφαλές. Σήμερα, ενώ ο στόχος του Νετανιάχου παραμένει ο ίδιος, ο Τραμπ φαίνεται να επικεντρώνεται στην ομαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αν αληθεύουν οι πληροφορίες για τη διεξαγωγή των συζητήσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Για την πενθήμερη παράταση του «τελεσιγράφου» Τραμπ να κρατάμε μικρό καλάθι. Αύριο μπορεί να αλλάξει γνώμη. Επειδή όμως ο πόλεμος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και κυρίως το Ισραήλ τον αντιμετωπίζει με όρους υπαρξιακούς, το κρίσιμο ερώτημα είναι ένα: ποιος και υπό ποίους όρους θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα; Διότι η «παράδοση άνευ όρων» που ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγες μέρες, έχει πάει περίπατο. Όταν διαπραγματεύεσαι με τον αντίπαλο σε έδαφος μη εμπόλεμης χώρας, ήδη συζητάς τους όρους της ειρήνευσης.

Πάντως, ο πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ στρατηγός Ρίτσαρντ Σίρεφ ήταν επιγραμματικός. Είπε πως ο Τραμπ βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύο επιλογές: στην κλιμάκωση ή στην ταπείνωσή του.