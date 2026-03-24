Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Η καρέκλα του υπουργού Οικονομίας είναι ηλεκτρική. Πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, όπου τον κοιτάνε στην τσέπη για να του πάρουν το πορτοφόλι… Όλοι θα θέλαμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν να είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, όπως διέρρεαν σε ΜΜΕ διάφοροι, για να προκαταβάλουν τις αποφάσεις... Ο Κυριάκος Πιερρακάκης όμως πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα «καμπανάκια» των οίκων αξιολόγησης, στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στη στήριξη της κοινωνίας. Σε αυτό το έργο παίζει μόνος. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποφασίστηκαν στη σύσκεψη του Σαββάτου στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη…

Έφτασε επιτέλους η βρετανική φρεγάτα HMS Dragon στην Κύπρο. Μπορεί να της πήρε τρεις εβδομάδες, αλλά τελικά τα κατάφερε. Ούτε με κουπί να πήγαινε. Θα έφτανε πιο γρήγορα...

Μπορεί τα μέτρα να ήταν 300 εκατ. ευρώ αλλά κρίνονται ικανοποιητικά. Άλλωστε, δεν θα είναι τα μοναδικά… Στην κυβέρνηση δεν το πολυλένε, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία. Οίκοι αξιολόγησης μιλάνε για «σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία αν συνεχιστεί η κρίση στις ενεργειακές τιμές» (Scope Ratings, Moody’s), ενώ η JP Morgan υποβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Tα ομόλογα δέχθηκαν πιέσεις. Ο Πιέρρ είναι άνθρωπος της αγοράς και βλέπει μπροστά. Δεν το ομολογεί, αλλά υπολογίζει πως σε ένα σενάριο κρίσης διαρκείας η ανάπτυξη θα πέσει στο 0,7% και ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί. Για να τιθασεύσει τις αγορές βάζει στο κρατικό θησαυροφυλάκιο ρευστό από την πάταξη του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής. Σαν καλός νοικοκυραίος που προετοιμάζει την οικογένεια για την επόμενη κρίση…

Άλλωστε, εκεί ακριβώς αποσκοπεί και η κίνηση που δρομολογεί. Δηλαδή να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια του πρώτου μνημονίου ύψους 7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Οι αγορές εκτιμούν όταν παίρνουν πίσω τα λεφτά τους και επιβραβεύουν τους καλούς λογαριασμούς. Άλλωστε αυτοί κάνουν τους καλούς φίλους…

Στο Μαξίμου την ίδια στιγμή κάνουν τους υπολογισμούς τους. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές. Ποιος θα κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι δεν πήγε τον Ιούνιο του 2027, αλλά μερικούς μήνες νωρίτερα; Αν τα μέτρα που παίρνουν κατά της ακρίβειας αποδώσουν, τότε έχουν ελπίδα να συνεχίσουν την ανοδική πορεία στις δημοσκοπήσεις… Αν όχι όμως…

Παράλληλα, ο κύριος Τάκης συσκέπτεται προκειμένου να κάνει σαφάρι ελέγχων στην αγορά. Αν κρίνουμε από τα προηγούμενα πρόστιμα πάντως, δεν αναμένεται θεαματικό αποτέλεσμα…

Περνώντας στο σύμπαν του ΠΑΣΟΚ, εκτός από τα του Συνεδρίου, ακούγεται έντονα ότι θα κάνουν πρόταση δυσπιστίας με φόντο τις εξελίξεις στις υποκλοπές…

Θεωρούν δε ότι δεν πάρθηκαν μέτρα υπέρ της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ίσως δεν διάβασαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη βδομάδα. Ή δεν τα έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, καθώς μπορεί να θεωρούν ότι είχε δίκιο ο Τσίπρας το 2014 που έταζε σεισάχθεια… Ή αλλιώς, ποτέ δεν ξέφυγαν από το «Τσοβάλα δώστα όλα»…

Τα πιο ενδιαφέροντα όμως προκύπτουν από τις συζητήσεις που γίνονται και τα δείπνα με κύριο μενού τη διεύρυνση. Προς τα πού μην με ρωτήσετε, αλλά μαθαίνω ότι την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη πέρασαν η Νίνα Κασιμάτη και η Θεοδώρα Τζάκρη. Η πρώτη αναμένεται να κατέβει στον Πειραιά, ενώ η δεύτερη στην Πέλλα. Όπως σε κάθε μεγάλη διεύρυνση, λέμε τώρα, υπάρχουν και αντιδράσεις. Για την κ. Κασιμάτη αντιδρούν παλιά στελέχη που προέρχονται από την παπανδρεϊκή πτέρυγα, όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

Για την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τώρα στο Κίνημα Δημοκρατίας και που θα ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ αντιδρά η ίδια η πραγματικότητα. Μαζί με κάποια στελέχη στο νομό Πέλλας…

Στη γυάλα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Δεν εξηγείται διαφορετικά τα όσα προτείνουν καθημερινά για την ακρίβεια. Βέβαια, έκαναν τα ακριβώς αντίθετα όταν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά δεν βαριέσαι…

Ο Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή μίλησε για το asset Τσίπρα, sic, ενώ ανακάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κρίση ταυτότητας (!) Μάλλον επειδή η κόντρα με τον Πολάκη λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις να ήθελε να δείξει ότι ελέγχει την κατάσταση. Με τον αψύ Κρητικό να κάνει επίδειξη δύναμης μαζεύοντας 35 υπογραφές και ανακοινώνοντας το μανιφέστο του… Είπαμε, στον ΣΥΡΙΖΑ η μάχη ξεκινάει και τελειώνει σε ένα κόμμα ΙΧ, με γενναία όμως επιδότηση από το κράτος…

Κλείνοντας τη σημερινή μίνι περιήγηση στους διαδρόμους της πολιτικής και της οικονομίας θα σας μεταφέρω αυτό που μου είπε πληροφοριοδότης της στήλης. Το Σάββατο το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εθεάθη στην ταβέρνα των Φίλων, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ήταν χαλαρός και του ζητούσαν selfies. Είπε ο άνθρωπος να κάτσει απερίσπαστος με την πενταμελή παρέα του, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ανάλγητος