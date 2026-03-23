Τι θα ισχύει για fuel pass, επιδότηση στο diesel και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά - Παραδείγματα με τα μέτρα στήριξης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά και τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα και εν τέλει και την ανάπτυξη.

«Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης, τόνισε ο υπουργός γι αυτό συμπλήρωσε πως πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα, αλλά να μπορούμε να επανέλθουμε αν χρειαστεί.»

Η εξειδίκευση των μέτρων

Diesel κίνησης

Περιορισμός της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα δηλαδή στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή.

Eπιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο.

Τα κριτήρια για το Fuel pass

Το δεύτερο είναι το fuel pass, περίπου 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος από τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από μια οριζόντια μείωση στο ΕΦΚ. Εδώ δίνεται έμφαση στις οικογένειες. Συνολικό κόστος 130 εκατ. ευρώ. 25 ευρώ τον μήνα ενίσχυση, δηλαδή 50 ευρώ, και 60 ευρώ στα νησιά.

Το fuel pass είναι για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα με προσαύξηση για κάθε τέκνο (κριτήρια Σπίτι Μου 2). Θα δοθεί με μορφή ψηφιακής κάρτας που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια.

Στόχος η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας.

Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών (Απριλίου και Μαΐου) για φυσικά πρόσωπα.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.,

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Κόστος λιπασμάτων

Το τρίτο αφορά τους αγρότες καθώς αυξάνεται συνολικά το κόστος παραγωγής στη γεωργία.

Επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 15% του κόστους των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων (υπολογιζόμενο επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά Φ.Π.Α.).

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το τέταρτο μέτρο αφορά τα ακτοπλοϊκά ενόψει του Πάσχα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, θα αποζημιώσουμε τις εταιρείες για τις εκπτώσεις που ήδη παρέχουν. Δημοσιονομικό κόστος μέτρου στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Φορολόγηση διαδικτυακού τζόγου

Τροποποίηση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο, «φρουτάκια» με εφαρμογή αυξημένου συντελεστή φορολόγησης.

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων:

Φορολόγηση κερδών από τα εν λόγω τυχερά παιχνίδια

Για κέρδη έως 100 €: Παραμένουν αφορολόγητα

Για κέρδη από 100,1€ έως 500 ευρώ: Από 15% αυξάνεται στο 20%

Για κέρδη άνω των 500 ευρώ: Από 20% αυξάνεται στο 30%

Κυρ. Μητσοτάκης: Μέτρα στήριξης 300 εκατ. ευρώ με fuel pass, επιδότηση στο diesel κίνησης και παρέμβαση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια δέσμη τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργιειακής κρίσης για Απρίλιο – Μάιο, ύψους 300 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει επιδότηση στο diesel κίνησης, ψηφιακή κάρτα καυσίμων (fuel pass) και παρέμβαση στην τιμή των λιπασμάτων και στα ακτοπλοϊκά.

«Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά - η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα», τόνισε.

Ανακοινώνω δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για Απρίλιο – Μάιο, ύψους 300 εκ.

Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο - όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί-Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ.

Μέτρα που επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε.

Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά - η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.