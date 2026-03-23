Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Όταν οι ισχυροί των media συναντήθηκαν στο Παλαιό Ψυχικό αποφάσισαν να φέρουν στην Ελλάδα το «ελληνικό Netflix». Δηλαδή μια νέα πλατφόρμα streaming που θα περιλαμβάνει την ταινιοθήκη τους και νέες σειρές από το εξωτερικό. Η πρώτη ανάγνωση δείχνει πως θέλουν να αυξήσουν τα έσοδά τους καθώς τώρα ανάμεσα στις διάφορες πλατφόρμες πολυδιασπάται το περιεχόμενo. Αν δει κανείς όμως πίσω από τις γραμμές θα διαπιστώσει πως ενημερωτικά η νέα πλατφόρμα ίσως έχει ενιαία γραμμή, καθώς οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και η δημιουργία 24/7 ενημερωτικής εκπoμπής που θα εκπέμπει στην πλατφόρμα είναι ανοικτή. Είπαμε, εκλογές έρχονται και οι μεγάλοι παίκτες κοιτάνε την επόμενη μέρα…Ή την προηγούμενη! Πριν, δηλαδή, στηθούν οι κάλπες...

Η τράπουλα στον θαυμαστό κόσμο των ΜΜΕ ανακατεύεται. Δύο μεγάλοι όμιλοι το σκέφτονται για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ συζητήσεις για να αλλάξουν χέρια ιστοσελίδες βρίσκονται σε εξέλιξη. Άλλες πάλι είναι υπό δημιουργία… Ακούστηκαν διάφορα -εξωφρενικά- ποσά για εξαγορές websites που ολοκληρώθηκαν και νομίζουν όλοι ότι θα κάτσουν στο τραπέζι με τους ισχυρούς και θα γίνουν πλούσιοι. Αμ δε…

Άλλωστε, ίσως να ζούμε μια «φούσκα» που και αυτή θα σκάσει. Το έργο έχει ξαναπαιχτεί… Ξέρετε, υπάρχει ένα κακό με τον χώρο μας. Νομίζουμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμάς, ενώ η πραγματικότητα είναι πως «η δημοσιογραφία είναι το καταφύγιο των αποτυχημένων».

Περνώντας στα πιο πεζά, μυρίζουν εκλογές… Η κυβέρνηση θέλοντας να ακουμπήσει τις ευαίσθητες χορδές του δεξιού ακροατηρίου σηκώνει το θέμα του μεταναστευτικού. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες μόνο τυχαία δεν ήταν. Μιλώντας για την αναγκαιότητα άμεσων αντανακλαστικών στην Ευρώπη σε περίπτωση μεταναστευτικών ροών…

Έτσι λοιπόν το Μαξίμου έχει δώσει ρητή εντολή να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα της χώρας, ενώ σε κάθε ευκαιρία στέλνει μηνύματα στο εξωτερικό πως είναι κλειστά. Εν ολίγοις οι νόμιμοι μετανάστες που ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες είναι ευπρόσδεκτοι.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη αποδοχή της κοινωνίας στις κινήσεις της κυβέρνησης με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και την επέκταση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός Ελλάδας, καθημερινά η αντιπολίτευση την πέφτει στον Νίκο Δένδια. Είναι άδικο, καθώς στο υπουργείο έχει αναδιαρθρώσει και εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι και υποκριτικό, καθώς τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την αποστολή Patriots, την έχουν ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ…

Μαθαίνοντας για τα νέα πρόσωπα που σκέφτεται η ΝΔ να βάλει στη λίστα με τους υποψηφίους βουλευτές, να σας πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, το αν ο γιος του Λευτέρη Ζαγορίτη, Γεράσιμος, μπει στα ψηφοδέλτια, ή η κόρη του αιώνιου βουλευτή Τραγάκη, ποιον ενδιαφέρει; Τι φρέσκο κομίζει;

Περνώντας στα της τοξικής αλλά θορυβώδους πραγματικότητας δεν έχει υπάρξει ξανά ανακοίνωση Ένωσης Δικαστικών και Εισαγγελέων κατά δικηγόρου. Αξίζει να την διαβάσετε, προκειμένου να αντιληφθείτε το μέγεθος του bullying που ασκεί η κα. Κωνσταντοπούλου (και) στους δικαστές.

Στον μικρόκοσμο της Αριστεράς ο Φάμελλος έχει στραβώσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και αυτό γιατί δεν φαίνεται να προχωρά η πρότασή του για κοινή κάθοδο στις εκλογές, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα μέτωπο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος Σωκράτης δεν θα δεχτεί την πρόσκληση και δεν θα παραστεί να απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και μάλλον θα στείλει τον κ. Καλπάκη.

Στον πλανήτη ΠΑΣΟΚ ο χρόνος έχει σταματήσει στο Συνέδριο. Ξεκινά στις 27 και τελειώνει στις 29 Μαρτίου με τον πρόεδρο Νίκο να ανοίγει τα χαρτιά του, όχι ότι τα είχε κλειστά, και να ανακοινώνει τον (σου)ρεαλιστικό του στόχο για εκλογική νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ. Ο Οδυσσέας διαγράφηκε γιατί είπε αυτό που ψιθυρίζεται στην Χαριλάου Τρικούπη και λίγο παραέξω ο κόσμος το έχει τούμπανο…Δηλαδή, πως το ΠΑΣΟΚ είναι 17 μονάδες πίσω από τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις…

Δεν βαριέσαι όμως, θα έχει ενδιαφέρον. Την 28η Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την ένδοξη 25η, οι οπλαρχηγοί και οι επίδοξοι διάδοχοι του κ. Ανδρουλάκη θα διακηρύξουν την έναρξη της Επανάστασης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι θα μιλήσουν για την άρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ, αν και κανείς δεν τους τη ζήτησε. Το κλίμα μυρίζει μπαρούτι στη Χαριλάου Τρικούπη και μοιραία οι δημοσιογράφοι θα μετράμε τους κλακαδόρους και τα ντεσιμπέλ της έντασης. Οι πιο ψαγμένοι – μάταια- περιμένουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των δυσχερών επιπτώσεων της κρίσης, και όχι άλλο ένα «κόπι πάστε» του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ…

Τα δικά τους εσωτερικά έχουν και οι υποψήφιοι διάδοχοι του κ. Ανδρουλάκη. Ψυχανεμίζομαι ότι οι κ.κ. Δούκας, Γερουλάνος και Χριστοδουλάκης θα πουν πάνω κάτω τα ίδια, αλλά θα προσπαθήσουν να μην ταυτιστούν. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα… Όταν μιλάς για προοδευτική συμμαχία, δεν πρέπει να γίνεις συγκεκριμένος; Για παράδειγμα ο κ. Χριστοδουλάκης εννοεί την κ. Κωνσταντοπούλου; Με την οποία τον συνδέει το ίδιο πάθος για την αναζήτηση της «αλήθειας». Ως άλλος Σέρλοκ Χόλμς μιλούσε, κάποτε (και ας το διέψευσε μετά), για χαμένα βαγόνια στα Τέμπη…Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κεντρική Επιτροπή και στο ποιος θα έχει τις περισσότερες ψήφους, ή ποιες ομάδες θα διαμορφωθούν. Εκπλήξεις, δεν αποκλείονται…

Χαμούλης έγινε με το κρακεράκι του Άδωνι Γεωργιάδη. Το Κρακεράκι όμως έχει τη δική του Ιστορία… Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, ιδρυτής της βιομηχανίας Παπαδοπούλου και πνευματικός πατέρας του κρακερακίου, στην ουσία «ξεβλάχεψε» την Ελλάδα του 1922. Μπισκότο δεν ξέραμε τι θα πει. Λίγο η Μικρασιατική Kαταστροφή, λίγο ο Α’ Παγκόσμιος, λίγο ότι τρωγόμασταν (όπως πάντα) μεταξύ μας, γευστικές εμπειρίες πολλές δεν είχαμε.

Ο Ευάγγελος και η Βικτωρία, η σύζυγός του, πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη πήγαιναν στη Μασσαλία. Το πλοίο σταμάτησε στον Πειραιά για λίγο. Κατέβηκαν να πιούν έναν καφέ και έπαθαν…πολιτισμικό σοκ. Ούτε είχαμε ακούσει τι εστί μπισκότο. Λέγεται, ότι τότε πάρθηκε η μεγάλη απόφαση από τους αστούς της Πόλης: Να διαδώσουν το μπισκότο στη χώρα μας, ξεκινώντας από το διαχρονικό Πτι-Μπερ. Έτσι, από ένα μικρό αρτοποιείο στην Πόλη και ξεκινώντας από το 0 στην Ελλάδα, σήμερα έχουν 4 εργοστάσια, διεθνή παρουσία και πάνω από 1.600 εργαζομένους! Τη συνέχεια την ξέρετε…

Ο Ανάλγητος