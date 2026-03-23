Μας περνάνε για ηλίθιους

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ωρύονται για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο του Κόλπου, επειδή η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει αποσπαστεί στη Σαουδική Αραβία βάσει αμυντικής συμφωνίας για την κάλυψη αναγκών προστασίας κρίσιμων εγκαταστάσεων, κατέρριψε δύο ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς αυτές.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας κατήγγειλαν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, ζητώντας την επιστροφή της πυροβολαρχίας και του προσωπικού.

Μας περνούν για ηλίθιους ή απλώς έχουν χάσει κάθε μέτρο υποκρισίας;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την ανάκληση της πυροβολαρχίας και την επιστροφή των στρατιωτικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπλοκή στον πόλεμο.

Το ΚΚΕ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας ως ομολογία συμμετοχής στον πόλεμο και κάλεσε σε λαϊκή κινητοποίηση για την ανάκληση της πυροβολαρχίας.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ζήτησε την παρουσία του Υπουργού Άμυνας στη Βουλή, προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε την κατάρριψη και δήλωσε ότι η πυροβολαρχία προστατεύει το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Για την πέραν του ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά, που κινείται συχνά στο ακαταλόγιστο — ο Λαφαζάνης, για παράδειγμα, κυκλοφορούσε με πικέτα του Χαμενεΐ στην τελευταία συγκέντρωση — και για την άκρα δεξιά, που παλινωδεί μεταξύ ψεκασμού και Πούτιν, δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε άλλο ηλεκτρονικό μελάνι.

Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, το 2024 είχαν υπερψηφίσει συμβάσεις στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία.

Στις συμβάσεις αυτές προβλεπόταν η αποστολή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία για την κάλυψη αμυντικών αναγκών, μετά την επίθεση που είχαν δεχθεί τα διυλιστήρια της χώρας από τους Χούθι.

Μία από τις πλευρές της ανταπόδοσης της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας, ήταν η αποστολή μιας μοίρας F-15 στην Κρήτη για ασκήσεις στο Αιγαίο, την περίοδο που ο Ερντογάν κραύγαζε καθημερινά το γνωστό «θα ’ρθουμε μια νύχτα ξαφνικά».

Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τις συμβάσεις συνεργασίας που περιλάμβαναν την αποστολή της πυροβολαρχίας Patriot, αλλά τώρα δεν εγκρίνουν τη χρήση της για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων;

Οι Patriot δεν ταξίδεψαν για τουρισμό στη χώρα του Κόλπου. Απεστάλησαν για συγκεκριμένο σκοπό και, όταν συνέτρεξαν οι συνθήκες, χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς γι’ αυτόν.

Αντιλαμβάνονται άραγε στο ΠΑΣΟΚ γιατί το πρώτο κόμμα διατηρεί σταθερά διψήφια διαφορά από το δεύτερο; Αντιλαμβάνονται γιατί αδυνατούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, όταν συμπεριφέρονται σαν 15μελές μαθητικού συμβουλίου;

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

17 Νοέμβρη

Κύριε Στούπα, καλησπέρα σας.

Παρακολουθώ το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη 17 Νοέμβρη. Λίγο-πολύ την ιστορία τη γνωρίζω, αφού λόγω ηλικίας την έζησα.

Αυτό όμως που μου έμεινε και το έχω ακόμη μπροστά μου είναι αυτό το τρομακτικό, ανέκφραστο πρόσωπο του Κουφοντίνα. Απλανές, ψυχρό βλέμμα, καμία σύσπαση του προσώπου του. Δεν πιστεύω ότι εκφράζει κανένα συναίσθημα αυτό το ανθρώπινο ον.

Οι δολοφονηθέντες από την οργάνωση είναι:

Γουέλς, Μάλλιος, Πέτρου, Σταμούλης, Τσάντες, Βελουσός, Μάτης, Μομφεράτος, Ρουσέτης, Αγγελόπουλος, Αθανασιάδης, Νορντίν, Μπακογιάννης, Αξαρλιάν, Περατικός (ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον).

Και καλά, να δεχθώ ότι οι Γουέλς, Μάλλιος, Πέτρου, Σταμούλης, Τσάντες, Βελουσός ήταν άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τη Χούντα, βασάνισαν και ταλαιπώρησαν κόσμο, αν και κανένας από τους δολοφόνους δεν συνελήφθη και βασανίστηκε τότε. Η απορία μου είναι: οι Μάτης, Μομφεράτος, Ρουσέτης, Αθανασιάδης, Νορντίν, Μπακογιάννης, Αξαρλιάν, Περατικός τι τους έφταιγαν; Δεν τους άρεσε η φάτσα τους;

Μα καλά, πώς γίνεται τόσα χρόνια ένα οργανωμένο κράτος, με τη βοήθεια των καλύτερων υπηρεσιών του κόσμου, να μην τους έχει συλλάβει;

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο βασικός λόγος μη σύλληψης είναι ο «μύθος» που δημιούργησε η ίδια η Πολιτεία γύρω από την οργάνωση. Έκανε, άθελά της, πλύση εγκεφάλου επί χρόνια στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται για ανθρώπους υψηλού πνευματικού επιπέδου, υψηλής ικανότητας και με κοινωνική ευαισθησία, και έτσι καλλιέργησε και το ανάλογο κλίμα αποδοχής, που έδινε «φτερά» στους δολοφόνους.

Να θυμηθούμε τα ονόματά τους:

Γιωτόπουλος, Κουφοντίνας, αδελφοί Ξηροί, Τζωρτζάτος, Τέλιος, Κονδύλης, Κωστάρης, Καρατσώλης, Τσελέντης, Σερίφης, Γεωργιάδης, Παπαναστασίου.

Αν διαβάσετε τα βιογραφικά τους, θα διαπιστώσετε αβίαστα —πλην δύο-τριών— ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα πνευματικό υπόβαθρο, δεν ήταν σε θέση να υπηρετήσουν καμία ιδεολογία, δεν είχαν κοινωνική ευαισθησία, ούτε κάποια ιδιαίτερη ικανότητα.

Συμπερασματικά, κατά την άποψή μου, τρεις ήταν οι λόγοι που οι διωκτικές αρχές επί δεκαετίες δεν κατάφεραν να τους συλλάβουν:

α. Η Ελληνική Αστυνομία δεν διέθετε την εποχή εκείνη ούτε την εκπαίδευση, ούτε τα τεχνικά μέσα, ούτε την ικανότητα να τους εντοπίσει.

β. Το τότε κοινωνικό περιβάλλον, ιδίως τμήμα της Αριστεράς, ήταν ευνοϊκό και επικροτούσε τις ενέργειές τους (15–20%, όπως έλεγαν οι δημοσκοπήσεις).

γ. Οι διωκτικές αρχές, όπως προείπα, είχαν παρασυρθεί και οι ίδιες —αλλά και ξένες υπηρεσίες— θεωρώντας ότι οι δράστες ήταν υψηλού κύρους και ιδιαίτερων ικανοτήτων, ενώ τελικά, όπως αποδείχθηκε, ήταν άνθρωποι του συρμού, της γειτονιάς, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.

Σας χαιρετώ,

Χ. Α.