Ποιος έχει σειρά μετά από την Ιερουσαλήμ;

Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν ο κόσμος μας, αν ο Μέγας Αλέξανδρος (καταραμένος κατά τους Ιρανούς) δεν είχε κατακτήσει την Περσία. Ή πώς θα ήταν η ζωή μας, αν οι ορδές των Μογγόλων – αρχικά – και των Τούρκων στη συνέχεια δεν έφταναν στη Μικρά Ασία. Η Ιστορία έχει την πολυτέλεια να κρίνει εκ των υστέρων. Δεν ξέρουμε πώς θα κριθεί ο πόλεμος στο Ιράν. Όλα αυτά δεν μας στερούν τη δυνατότητα να σχολιάσουμε τη συμπεριφορά των ΗΠΑ, αλλά και την τύφλωση της Δύσης σε σχέση με τον κίνδυνο του εξτρεμιστικού Ισλάμ.

Το Ιράν αποτελεί έναν πραγματικό, έναν υπαρκτό κίνδυνο για τη Δύση. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν μας απασχολεί ο τρόπος που το καθεστώς των Μουλάδων συμπεριφέρεται στις γυναίκες. Το συζητάμε μεταξύ μας και όποτε το θυμόμαστε, κάπου μεταξύ καναπέ και βεράντας στις αποπνιχτικές καλοκαιρινές νύκτες σε συζητήσεις με μπύρα και πίτσα. Θα έπρεπε να μας απασχολεί, αλλά να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Η Δύση είναι της καλοπέρασης. Ειδικά η Ευρώπη. Αν, λοιπόν, το Ιράν δεν απειλούσε την καλοπέρασή μας, δεν θα ασχολούμασταν μαζί του. Εδώ δεν ασχοληθήκαμε με τους 30.000 και πλέον νεκρούς των πρόσφατων διαδηλώσεων. Τριάντα χιλιάδες ψυχές και στην φιλεύσπλαχνη Δύση δεν άναψε ένα κεράκι. «Έχετε αποδείξεις;», ρωτάνε οι υποκριτές της αριστεράς. Λες και μπορούσαν να υπάρχουν αποδείξεις για τα Κρεματόρια στην εποχή του Χίτλερ…

Αποτελεί το Ιράν κίνδυνο! Ναι! Όχι μόνο γιατί αποδεικνύεται ότι οι πύραυλοί του φτάνουν στο Λονδίνο, αλλά και για έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Το Ιράν θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Δεν περιορίζεται στα δικά του σύνορα. Το Ιράν το απασχολεί τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Την «εξωστρέφειά» τους αυτή την έχουν εκφράσει ανοικτά με το Ισραήλ. Έχουν υποσχεθεί ότι θα το εξαφανίσουν από προσώπου γης. Κάτι που θα γίνει πιο εύκολο αν αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Θα μου πείτε ότι ανάλογες δηλώσεις έκανε και ο Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ. Αλλά και πάλι η Ευρώπη κλείνει τα μάτια της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ήθελε να παραδώσει την ασφάλειά της στην Τουρκία. Πρόκειται για πραγματική τρέλα.

Για την πεφωτισμένη Ευρώπη η Ιερουσαλήμ πέφτει μακριά. Αφήστε που στο Ισραήλ κατοικούν Εβραίοι! Ποιος ασχολείται τώρα! Το εύλογο ερώτημα που δεν κάνουμε οι Ευρωπαίοι είναι το τι θα ακολουθήσει μετά την Ιερουσαλήμ. Ποιος θα έχει σειρά. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Ούτε ότι το Ιράν αυτά που λέει τα εφαρμόζει. Ποιος άραγε χρηματοδοτεί Χαμάς και Χεζμπολάχ; Σίγουρα όχι ο Ερυθρός Σταυρός. Αφήστε που αυτά είναι γνωστά πράγματα, τα δηλώνουν και οι ίδιοι οι Ιρανοί. Εκείνο που δεν έχουν ακόμη κάνει είναι ότι δεν έχουν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Τι περίμεναν δηλαδή; Ότι οι Ισραηλινοί θα τους μοίραζαν ανθοδέσμες;

Το εξτρεμιστικό Ισλάμ, σιιτικό ή σουνιτικό, έχει στόχο να αλλάξει τον κόσμο. Να αλλάξει, δηλαδή, τον δικό μας τρόπο ζωής. Γι' αυτό είναι εχθρός για τη Δύση. Οι Ισραηλινοί ανέλαβαν δράση επειδή είναι οι πρώτοι στην λίστα των ισλαμιστών. Οι Αμερικανοί ακολούθησαν επειδή η υπόθεση αυτή τους εξυπηρετεί πολλαπλώς. Από τη μία βλέπουν τον κίνδυνο και από την άλλη θέλουν να ελέγξουν την ροή του πετρελαίου. Δηλαδή την ροή του ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα.

Η Ευρώπη πιστεύει ότι είναι πολύ μακριά από την Τεχεράνη. Έτσι πιστεύει, αλλά δεν είναι αληθές. Βολεύεται να βγάλουν οι άλλοι το φίδι από την τρύπα. Και μπορεί ο Τραμπ να αντιμετωπίζει με τρόπο απαράδεκτο τους Ευρωπαίους ηγέτες (και όχι μόνο), αλλά σε ένα πράγμα έχει δίκιο, ότι η Ευρώπη χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της. Κρυβότανε πίσω από τον μεγάλο υπερατλαντικό σύμμαχό της και μαζί έκρυβε και τις αδυναμίες της. Ο Άρογκαντ τρόπος του Τραμπ δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει έναν αξιόλογο στρατό. Ούτε και διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του πολέμου; Εξαρτάται ποιος θα κερδίσει. Αν νικητές είναι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να συνεχίσουν τις φιλοσοφικές τους συζητήσεις. Όσο θα τους το επιτρέπει ο Πούτιν. Αν όμως ηττηθούν Αμερικανοί και Ισραηλινοί, τότε ίσως και να γίνει πράξη η απειλή του πρώην υπουργού εσωτερικών του Ερντογάν: «Θα αφήσουμε πίσω μας 300-400 χιλιάδες μάρτυρες και με την άδεια του Αλλάχ, δεν θα υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ. Δεν θα υφίσταται πια, με την ευλογία του Αλλάχ». Οι Έλληνες γνωρίζουν ποια θα είναι η επόμενη δήλωση των εθνικιστών στην Τουρκία.

Θανάσης Μαυρίδης

