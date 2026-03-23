Ενεργειακή κρίση: Τέσσερις παρεμβάσεις και εφεδρείες από την κυβέρνηση

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στο πεδίο της οικονομίας, κυρίως στις τιμές των καυσίμων και ό,τι αυτές επιφέρουν στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, οδήγησαν την κυβέρνηση σε μια δεύτερη κίνηση, μέσα στις τρεις εβδομάδες των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν κατά το δυνατό οι ανατιμήσεις, που ήδη «ξεδιπλώνονται» στην αγορά. Μετά την ανακοίνωση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ, οι τέσσερις κινήσεις που ακολουθούν αφορούν πλέον στη συγκράτηση του κόστους για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες.

Οι ανακοινώσεις, που έγιναν από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τηλεοπτικό του μήνυμα, έχουν ένα διπλό στόχο. Καταρχάς μια παρέμβαση στην ίδια τη διαμόρφωση των τιμών, κατά δεύτερον στην εκπομπή ενός μηνύματος ετοιμότητας της κυβέρνησης να περιορίσει την εξάπλωση της κρίσης, αλλά και να δώσει το στίγμα ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια για περαιτέρω κινήσεις, αν αυτό απαιτηθεί.

Οι παρεμβάσεις, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, με την επισήμανση, μάλιστα, ότι η Αθήνα πρωτοστατεί «στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης» και έως τότε κινείται «και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο», αφορούν σε μια δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, με χρονική περίοδο εφαρμογής τον Απρίλιο και τον Μάιο και «δικαιούχους», κατά την κυβέρνηση, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού.

Μέτρο πρώτο, η παρέμβαση στο κόστος του diesel κίνησης, με στόχο «να περιοριστεί η αρνητική επίδραση από την παγκόσμια άνοδο της τιμής του πετρελαίου στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διακίνηση αγαθών αλλά και στην αγροτική παραγωγή» και «η αύξηση στο κόστος παραγωγής να μην μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων», όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα επιδοτεί τους επόμενους δύο μήνες το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο, με το όφελος τόσο για καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες, στην τελική τιμή με ΦΠΑ, να φτάνει τα 20 λεπτά/λίτρο.

Μέτρο δεύτερο, η παροχή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, ώστε «να ενισχυθούν τα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης», με τη χρήση της κάρτας να προβλέπεται σε πρατήρια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε ταξί, με τα κριτήρια για την έκδοση αυτής της κάρτας να είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Με την κάρτα αυτή, η στήριξη υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «με μία μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά».

Μέτρο τρίτο, η στήριξη των αγροτών, τη στιγμή που οι τιμές των λιπασμάτων καταγράφουν απότομες αυξήσεις, με την επιχορήγηση να φτάνει το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

Μέτρο τέταρτο, η θέσπιση ειδικής αποζημίωσης προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, «ως άμυνα στις επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων», όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδέεται με τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που θα πρέπει να ακολουθούν στα εισιτήρια και στόχο «να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κοντά στα περσινά επίπεδα».

Αυτή τη φορά η κυβέρνηση επέλεξε τα μέτρα στήριξης πολιτών και επαγγελματιών να συνοδεύονται, αντίστροφα, από τροποποίηση φορολογίας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ώστε το κόστος των παρεμβάσεων «να καλυφθεί όχι μόνο από τα δημόσια ταμεία, αλλά και από τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη κερδοφορία, έχοντας ωστόσο μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα», όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας την τροποποίηση της φορολόγησης των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια.

Με τις 5 συνολικά παρεμβάσεις, στις οποίες έχει προχωρήσει το οικονομικό επιτελείο μέσα στις πρώτες 20 ημέρες του πολέμου στο Ιράν, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι υψώνεται ένα πρώτο «ανάχωμα» στις συνέπειες της νέας μεγάλης κρίσης, όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας και τις κινήσεις που έγιναν στο γεωπολιτικό πεδίο, με την παροχή αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας όπως τόνισε «τη σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή».

Θέτοντας ως βασικό άξονα την τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας -και την υποσημείωση ότι η κυβέρνηση κινείται «πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων»- ο κ. Μητσοτάκης επαναφέρει στο προσκήνιο την πορεία της οικονομίας, που μπορεί να δώσει στην κυβέρνηση την ευχέρεια αυτών των πρωτοβουλιών. «Τα παραπάνω γίνονται δυνατά χάρη στα οφέλη που φέρνει η θετική τροχιά της οικονομίας και η συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Είναι μέτρα που δυναμώνουν τα κοινωνικά “αναχώματα” σε ταραγμένους καιρούς. Δεν αποδυναμώνουν όμως την ουσία αυτής της προσπάθειας, ούτε θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε» είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα και διεθνώς εν μέσω μιας αναταραχής, που επηρεάζει συνολικά την παγκόσμια οικονομία.

Το βασικό μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων. «Επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρείες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα», επιχειρώντας να δώσει θετικό πρόσημο στο εσωτερικό.

«Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της» κατέληξε, τη στιγμή που οι εξελίξεις αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.