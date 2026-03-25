Σημαντικές συναλλαγές, συνολικής αξίας περίπου μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, καταγράφηκαν στην αγορά πετρελαίου μόλις 15 λεπτά πριν από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του αργού και προκάλεσε αναταράξεις σε ευρύτερο φάσμα αγορών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ειδικότερα, περίπου 6.200 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και West Texas Intermediate άλλαξαν χέρια μεταξύ 6:49 και 6:50 το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης) τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Η χρονική αυτή στιγμή προηγούνταν κατά περίπου ένα τέταρτο της ώρας της ανάρτησης του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times, που βασίζονται σε στοιχεία του Bloomberg, η ονομαστική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 580 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ο όγκος συναλλαγών τόσο στο Brent όσο και στο WTI κατέγραψε απότομη αύξηση εκείνη την ώρα, με αιχμή περίπου 27 δευτερόλεπτα πριν από τις 6:50 π.μ.

Την ίδια περίοδο, άνοδο σημείωσαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον δείκτη S&P 500, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις κινήσεις στην αγορά πετρελαίου, συνοδευόμενα από σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών. Παραμένει ωστόσο άγνωστο αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προήλθαν από μία ή περισσότερες οντότητες.

Η ανάρτηση του Τραμπ στις 7:04 π.μ. πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις: οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι, αν και δεν μπορεί να αποδειχθεί ευθέως αιτιώδης σχέση, η χρονική σύμπτωση εγείρει εύλογα ερωτήματα. «Είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί η σύνδεση, αλλά προκαλεί εντύπωση το ποιος θα επέλεγε να πουλήσει επιθετικά συμβόλαια εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν από την ανάρτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά στρατηγικός αναλυτής.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το συμφέρον των Αμερικανών πολιτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε υπόνοια περί παράνομης εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, την οποία χαρακτήρισε αβάσιμη.

Παράλληλα, στελέχη hedge funds κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά μεγάλων συναλλαγών πριν από επίσημες ανακοινώσεις, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στην αγορά.