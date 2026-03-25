IDF: Αυξάνεται το δυναμικό επιστράτευσης σε 400.000 εφέδρους

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την επιστράτευση έως και 400.000 εφέδρων, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ο αριθμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική δύναμη των εφέδρων που θα κληθούν στα όπλα, αλλά για ένα «πλαφόν που επιτρέπει ευελιξία, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε διάφορους τομείς, ιδίως στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν».

Το προηγούμενο όριο ήταν 280.000 και είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο. Μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι IDF υποβάλλουν για έγκριση από την κυβέρνηση κάθε λίγους μήνες την εξουσιοδότηση να επιστρατεύουν εφέδρους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει σύντομα να επιστρατεύσει περίπου 400.000 εφέδρους, εν μέσω πιθανής επέκτασης των χερσαίων επιθέσεων στο νότιο Λίβανο.

«Η αναμενόμενη κίνηση συνδέεται με την επέκταση των χερσαίων ελιγμών στον Λίβανο και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν», ανέφερε το KAN.

Ο φορέας σημείωσε ότι ο πραγματικός αριθμός των εφέδρων που θα κληθούν πιθανότατα θα είναι χαμηλότερος από τον ανακοινωθέντα.

