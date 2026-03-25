Tο Πεντάγωνο διέταξε την Τρίτη την ανάπτυξη περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστών από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα Washington Post.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενέκριναν γραπτές εντολές για την αποστολή στρατευμάτων από την 1η Ομάδα Μάχης της μεραρχίας, καθώς και από το αρχηγείο της 82ης Μεραρχίας στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα τρίτο άτομο που γνωρίζει την απόφαση, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Δύο άτομα δήλωσαν ότι είχαν εκδοθεί προφορικές εντολές νωρίτερα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα στρατεύματα θα αναπτυχθούν στο ίδιο το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πολλοί από αυτούς τους στρατιώτες ανήκουν στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης, μια μονάδα εκπαιδευμένη να αναπτύσσεται εντός 18 ωρών για να εκτελεί αποστολές που κυμαίνονται από την ασφάλεια αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών έως την ενίσχυση της ασφάλειας των πρεσβειών των ΗΠΑ και τη συμβολή σε εκκενώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μονάδες πεζικού στην 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία εκτελούν εκ περιτροπής τα καθήκοντα αυτής της δύναμης.

Αυτές οι διαταγές έρχονται μετά από εβδομάδες εικασιών σχετικά με την πιθανή εμπλοκή της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Μπράντον Τίγκμαϊερ, στον πόλεμο, μετά την απότομη αποχώρηση του αρχηγείου της νωρίτερα αυτόν τον μήνα από μια εκπαιδευτική άσκηση στο Φορτ Πολκ της Λουιζιάνα, η οποία συνέπεσε με την έγκριση του Τραμπ για μια συνεχή εκστρατεία βομβαρδισμού κατά του Ιράν.

Αυτή η στρατιωτική κίνηση έρχεται καθώς τρία πολεμικά πλοία που μεταφέρουν περίπου 4.500 στρατιώτες των αμφίβιων δυνάμεων πλησιάζουν στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα περιλαμβάνει την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με έδρα την Οκινάουα της Ιαπωνίας, μια εξειδικευμένη μονάδα του Σώματος Πεζοναυτών με περίπου 2.200 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου ενός τάγματος πεζικού περίπου 800 στρατιωτών.

Η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αναπτύχθηκε επίσης πρόσφατα νωρίς από το Σαν Ντιέγκο, αλλά απέχει ακόμη εβδομάδες από την άφιξή της στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η μονάδα πλέει σε πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του USS Boxer, και μπορεί να αντικαταστήσει ή να ενισχύσει την 31η Μονάδα στην περιοχή, δήλωσαν αξιωματούχοι

Μεταξύ των σχεδίων που εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι η ανάληψη του ελέγχου της νήσου Χαργκ, από την οποία η Τεχεράνη εξάγει περίπου το 90% του πετρελαίου της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι χερσαίες δυνάμεις πιθανότατα θα είναι σε θέση να αναλάβουν τον έλεγχο της νήσου γρήγορα, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ ιρανικών drones και πυραύλων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ διέταξε τον βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων στο νησί Χάργκ, αλλά είπε ότι άφησε σκόπιμα άθικτη την πετρελαϊκή υποδομή.

Το νησί βρίσκεται περίπου 15 μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ιρανικής πετρελαϊκής οικονομίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχός του θα μπορούσε να δώσει στην Ουάσιγκτον ένα επιπλέον διαπραγματευτικό χαρτί έναντι της Τεχεράνης, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος εκείνη την εποχή δήλωσε ότι ο Τραμπ ενέκρινε τον βομβαρδισμό αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν σημάδια ότι το Ιράν ενδέχεται σύντομα να ενισχύσει ξανά την άμυνα του νησιού.

Η 82η Μεραρχία είναι η μόνη μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF).

Η μεραρχία διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών μεταξύ των οποίων και αλεξιπτωτιστές.

Η 82η Μεραρχία Πεζικού σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει συμμετάσχει σε μάχες στο Βιετνάμ, τη Γρενάδα, τον Παναμά, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και σε επιχειρήσεις κατά του ISIS σε όλη τη Μέση Ανατολή.