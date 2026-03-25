Νετανιάχου: Το Ισραήλ επεκτείνει τη «ζώνη ασφαλείας» στο Λίβανο – Στόχος η αποδόμηση της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν «συνεχίζεται με πλήρη ένταση, παρά όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης», κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επικεφαλής τοπικών αρχών από περιοχές κοντά στα βόρεια σύνορα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η απειλή εισβολής στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ «δεν υφίσταται πλέον», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δημιουργεί μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας στο Λίβανο, με στόχο την απομάκρυνση της απειλής από αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα της Χεζμπολάχ.

«Έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που αποτρέπει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα» δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Επεκτείνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή από τους αντιαρματικούς πυραύλους και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας».

ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי רשויות מקו העימות:



"סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל כדי לשנות את המצב בלבנון מן היסוד" pic.twitter.com/1oNw7JdCa0 — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) March 25, 2026

Όπως ανέφερε, η τρέχουσα προτεραιότητα είναι «η αποδόμηση της Χεζμπολάχ».

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα ώστε να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον Λίβανο», τόνισε.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η δέσμευση του Ισραήλ για την προστασία των Δρούζων στη Συρία «παραμένει σε ισχύ».

