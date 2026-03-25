Πώς θα γίνεται η διασύνδεση επιχειρήσεων με εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα - Νέο εργαλείο επίλυσης εταιρικών προκλήσεων

Μια καινοτόμα πρωτοβουλία διασύνδεσης του επιχειρηματικού κόσμου της Κεντρικής Μακεδονίας με ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, αλλά και εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να δώσουν απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, δημιούργησε η Περιφέρεια, με επιμέλεια της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία μητρώου μέσω του Μηχανισμού Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, One-Stop Liaison Office της περιφέρειας, όπου θα δημοσιοποιούνται οι προκλήσεις των επιχειρήσεων που θα κάνουν αίτηση, ώστε να προωθούνται αρμοδίως στους κατάλληλους λύτες αυτών.