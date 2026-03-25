Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε τον άγραφο κανόνα της πολιτικής πως οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τις «κορδέλες» των εγκαινίων.Και αυτό γιατί, πολύ απλά, από την ημέρα που πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου επιμένει να εστιάζει στην ουσία των έργων και στην πρόοδο που καταγράφεται στην πράξη.

Αυτό τονίζει και επισημαίνει, με τον τρόπο του, μέσα από τις τακτικές επισκέψεις που πραγματοποιεί στο εργοτάξιο του FlyOver κάθε φορά που επισκέπτεται την πόλη, όπως και από τη χθεσινή παρουσία του σε δυο υπό ανέγερση σχολεία στην ανατολική και δυτική πλευρά της πόλης, στο λιμάνι και στο ΙΜΕΤ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών). Επί της ουσίας με το πολιτικό του παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθιστά σαφές πως όταν το κράτος θέλει, μπορεί να ξεπερνά τα όποια προβλήματα, να επιταχύνει διαδικασίες και να δίνει χειροπιαστά αποτελέσματα στους πολίτες.